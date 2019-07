Trump: Inmigrantes "viven mejor" en centros de detención que en sus países

Washington, Estados Unidos.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó al escándalo generado tras las denuncias de varios legisladores demócratas sobre las condiciones 'inhumanas' en las que se encuentran detenidos cientos de inmigrantes en EEUU, afirmando que los indocumentados viven en mejores condiciones que en sus países de origen.



"Muchos de esos (migrantes) ilegales extranjeros están viviendo mucho mejor ahora que de donde vinieron y en condiciones mucho más seguras", aseguró el magnate en su cuenta de Twitter.



"No importa que tan bien se vean las cosas, incluso si son perfectas, los demócratas actuarán sorprendidos y horrorizados por lo terribles que son las cosas", agregó.

"Si los inmigrantes ilegales no están contentos con las condiciones en los centros de detención construidos o reacondicionados rápidamente, díganles que no vengan. ¡Problema resuelto!", tuiteó Trump.



Asimismo, el mandatario defendió a los agentes de la Patrulla Fronteriza ante las muertes de inmigrantes que se han registrado en los centros de detención en los últimos meses afirmando que no son médicos ni enfermeras.

Trump también culpó a la bancada demócrata por la crisis migratoria en la frontera de EEUU.





"Si realmente desean (los demócratas) solucionar la crisis en la frontera sur, tanto humanitaria como de otra índole, díganles a los migrantes que no ingresen a nuestro país a menos que estén dispuestos a hacerlo legalmente, y con suerte a través de un sistema basado en el mérito", escribió.

La oficina de la inspectora general del DHS publicó el martes su último informe sobre instalaciones y campamentos para los cientos de miles de migrantes que han cruzado la frontera desde México en los últimos meses, la mayoría de ellos en familias.



La inspectora general interina del DHS, Jennifer Costello, urgió al departamento, encargado de la seguridad en la frontera, a "tomar medidas inmediatas para aliviar el hacinamiento peligroso y la detención prolongada de niños y adultos en el Valle del Río Grande (Bravo)".



El informe incluye imágenes tomadas en varios centros de detención de Texas, que muestran a decenas de migrantes, entre ellos niños pequeños, amontonados en celdas.