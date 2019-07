Entra en vigor ley que prohíbe ciudades santuario en Florida

Florida, Estados Unidos.

La nueva ley antiinmigrante de Florida que exige a todas las agencias estatales, gobiernos municipales y departamentos de policía a cumplir la ley federal de inmigración y también a trabajar con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener y deportar a los inmigrantes, entra en vigor este lunes.



El proyecto, aprobado en abril pasado por el Legislativo de Florida, de mayoría republicana, otorga tres meses de margen a las autoridades policiales para ponerlo en marcha a partir de este 1 de julio.

La medida más crítica de la nueva ley es la que requiere que la policía local y otras agencias acaten y respondan ante las "órdenes de retención migratorias" del gobierno federal, algo que no existía porque la policía no cumple funciones migratorias.

Además exige "la derogación de políticas santuario" y prohíbe a funcionarios electos aprobar políticas de refugio que impidan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

Grupos proinmigrantes aseguran que la Ley SB 168 forzará a que la gente sea deportada por ofensas menores, como multas de tráfico, y desalentará a los indocumentados que sean víctimas de crímenes de presentar denuncias a las autoridades.

El Gobernador de Florida, Ron De Santis, firmó la cuestionada ley el pasado 14 de junio, pese al rechazo de las organizaciones defensoras de los inmigrantes que prometieron llevar el caso a la máxima corte para derogar el polémico proyecto.



El republicano negó que se trate de discriminación y aseguró que la nueva ley no tendrá ningún "impacto" negativo en el turismo proveniente de Latinoamérica.



En los tres primeros meses de 2019 el estado recibió la cifra récord de 35,7 millones de turistas, un 5,8 % superior a la del mismo periodo de 2018 y cuyo origen es eminentemente nacional.

La poderosa organización ACLU recomendó a todos los residentes de ese estado que memoricen el número telefónico de un abogado de migración y que tengan un plan de contingencia para la custodia de niños o mascotas, así como del cuidado de propiedades.



Según la oficina del censo de Estados Unidos, cerca del 20% de la población de Florida es inmigrante, aunque en grandes ciudades como Miami y Orlando su proporción es de cerca de la mitad. Es el tercer estado, por detrás de California y Texas, con el mayor número de inmigrantes en el país.



En áreas de mayoría hispana, como Hialeah por ejemplo, en el oeste de Miami, la proporción de extranjeros es de 74%. La localidad de El Doral, apodada Doralzuela porque es bastión de la diáspora venezolana en Miami, tiene 66% de población inmigrante.