Trump ofrece a Kim una reunión este fin de semana en la frontera intercoreana

Osaka, Japón

El presidente de EEUU, Donald Trump, ofreció hoy al líder norcoreano, Kim Jong-un, la posibilidad de encontrarse durante "dos minutos" este fin de semana en la frontera intercoreana, después de varios meses de estancamiento en el proceso de distensión bilateral.



"Después de algunas reuniones muy importantes, incluido mi encuentro (de hoy) con el presidente Xi (Jinping) de China, me iré de Japón hacia Corea del Sur (con el presidente Moon)" Jae-in, escribió Trump en su cuenta de Twitter desde Osaka, donde participa en la cumbre del G20.



"Mientras estoy allí, si el líder Kim de Corea del Norte ve esto, ¡yo me reuniría con él en la Frontera/Zona desmilitarizada solo para estrecharle la mano y decir Hola (?)!", añadió.



Poco después, Trump confirmó a los periodistas que, independientemente de si Kim acepta su oferta o no, él planea visitar este fin de semana la zona desmilitarizada en la frontera intercoreana, que ya quiso conocer en 2017, durante su primera visita a Corea del Sur, pero no pudo debido al mal tiempo.



"Iremos allí, estaremos (en la zona desmilitarizada)", dijo Trump al comienzo de una reunión en Osaka con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán.



Trump aseguró que la idea de invitar a Kim a la frontera intercoreana se le acababa de ocurrir "esta mañana", y decidió "tantear el terreno" con su tuit, porque no tiene claro si a Kim le será posible llegar.



"No sé dónde está (Kim), puede que no esté ahora mismo en Corea del Norte", aseguró Trump.



"Si viene, nos veremos durante dos minutos. Eso es todo (el tiempo) que podremos tener. Pero estará bien", añadió.



La Casa Blanca descartó públicamente esta semana un posible encuentro entre Trump y Kim en la frontera intercoreana, pero durante una entrevista el lunes con el diario The Hill el presidente estadounidense dijo que "quizá" le gustaría reunirse allí con el líder norcoreano.



The Hill informó hoy de que la Casa Blanca le pidió no publicar esa parte de la entrevista por razones de seguridad, lo que plantea el interrogante de si Washington puede haber negociado ya con Pionyang un posible encuentro en la frontera.

En el G20, Trump bromea con Putin.



En cualquier caso, Trump insistió hoy en el carácter espontáneo de su propuesta, que podría desembocar en el tercer encuentro entre ambos líderes durante la visita de unas 24 horas a Corea del Sur que el líder estadounidense iniciará el sábado por la tarde.



En la histórica primera cumbre, hace un año en Singapur, ambos se comprometieron a "trabajar para la completa desnuclearización de la península" coreana, según el comunicado final de la reunión.



La segunda cita entre ambos, celebrada a finales de febrero pasado en Hanói (Vietnam), acabó en fracaso debido a la falta de acuerdo sobre cómo desarrollar el proceso de desnuclearización.



Desde la cumbre de Hanói, los contactos entre los equipos de ambos países han sido mínimos y Corea del Norte ha endurecido su retórica con respecto a EE.UU. y Corea del Sur.



En mayo, el régimen norcoreano ensayó incluso con varios misiles balísticos de corto alcance, pero la Casa Blanca fue muy prudente en su reacción al respecto para no malograr el diálogo bilateral.



En las últimas semanas, a medida que se acercaba su viaje a Japón y Corea del Sur, Trump ha retomado su discurso amable hacia Kim, y ambos intercambiaron cartas este mes, la última de ellas la semana pasada, cuando el líder estadounidense aseguró que el norcoreano le había felicitado por su 73 cumpleaños.