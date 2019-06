Dimite el responsable de la patrulla fronteriza de EEUU en medio de la polémica

Washington, Estados Unidos.



El comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de EEUU, John Sanders, anunció este martes su renuncia en medio de una polémica desatada por las denuncias sobre las condiciones de detención de menores en un centro en Texas.



Sanders, quien fue designado el pasado 15 de abril, informó en una carta a los empleados de su agencia, dada a conocer hoy por los medios locales, de que dejará el cargo a partir del 5 de julio.



La decisión se produce en medio de la controversia generada por las denuncias de un grupo de abogados que visitó un centro de detención en la localidad de Clint, en la Texana con México.



Los abogados advirtieron que cientos de migrantes menores de edad permanecían en el lugar en condiciones insalubres, sin pañales para bebés, jabón, ropa limpia, cepillos de dientes ni comida adecuada, versión que fue rechazada este martes, en un contacto con medios locales, por un funcionario de la CBP.



La controversia desatada por el informe de los abogados llevó a que los pequeños, que habían sido separados o bien de los adultos con los que cruzaron sin papeles la frontera o bien de madres adolescentes, fueran trasladados a otras instalaciones, según informó este lunes The New York Times.



Este martes se conoció que más de 100 niños fueron devueltos a ese centro, sin que se ofrecieran mayores detalles.



En su carta a los empleados de la CBP, Sanders explicó que presentó este lunes su dimisión al secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kevin McAleenan, a quien reemplazó al frente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.



Según Sanders, en su carta a McAleenan citó a un "hombre sabio" que le dijo: "Cada uno juzgará su éxito por sus propios indicadores" y aunque admitió que lo dejaría determinar si tuvo éxito o no, apuntó que "ayudar a apoyar a los increíbles hombres y mujeres de CBP ha sido la oportunidad más gratificante y satisfactoria" de su carrera.

El Departamento de Seguridad Nacional, que tiene a su cargo entre otras agencias a la CBP, ha enfrentado en los últimos meses una serie de cambios, entre ellos la salida, el pasado 7 de abril, de la entonces secretaria Kirstjen Nielsen.