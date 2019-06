Sandra Torres rechaza un fraude electoral en Guatemala

Guatemala.



La socialdemócrata y ex primera dama de Guatemala Sandra Torres, que competirá por la Presidencia en una segunda vuelta electoral el próximo 11 de agosto, negó este viernes las acusaciones de un posible fraude y pidió resolver los errores "mínimos" detectados hasta el momento.



"Remarcamos contundentemente que no hubo fraude electoral (...). Le pedimos al Tribunal Supremo Electoral que subsane estos errores que hoy estamos viendo en la primera vuelta, que son mínimos, que no se vuelvan a cometer en la segunda vuelta. Hay tiempo suficiente para hacerlo y ellos están en la buena disponibilidad", proclamó.



El Tribunal Supremo Electoral empezará el lunes a revisar una a una las actas de cada Junta Receptora de Voto después de las denuncias y señalamientos de fraude en los comicios generales que Guatemala celebró el pasado domingo, un extremo que el ente y la propia Organización de Estados Americanos han rechazado.

Lea: Guatemala revisará "acta por acta" por denuncias de fraude electoral en presidenciales



Los resultados preliminares, que aún no han sido ratificados y que ahora dependen del nuevo recuento, dicen que Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y el aspirante de centroderecha Alejandro Giammattei son los dos candidatos que pelearán por la Presidencia del país en una segunda vuelta electoral, que se celebrará el 11 de agosto.



Acompañada de su candidato a vicepresidente y exministro de Relaciones Exteriores Carlos Raúl Morales, la ex primera dama, quien dijo que aún analizan los resultados junto a las bases del partido, indicó que las acusaciones de fraude son "desafortunadas" y abogó por el respeto a la "institucionalidad" y al Tribunal Supremo Electoral.



"Ponemos en riesgo la legitimidad de este proceso", proclamó, y añadió que estas acusaciones son "irresponsables" y "desafortunadas" porque generan más "inestabilidad" para el país y la posición de su partido será siempre de "respeto al proceso electoral" y de "fortalecimiento a la democracia".

Lea también: Guatemala irá a balotaje para elegir un nuevo presidente



Torres, que lamentó que sean "los perdedores" los que están gritando "fraude electoral" y poniendo "en riesgo la democracia", instó al Tribunal Supremo Electoral a resolver esos errores que son "mínimos" y que no modificarán los resultados presidenciales, aunque puede que sí los de algunas alcaldías.



Las denuncias, las manifestaciones, los enfrentamientos violentos y los bloqueos que ocurren en diferentes puntos del país desde la jornada electoral en contra de los resultados de las votaciones han forzado a los magistrados del ente electoral a tomar la decisión de volver a hacer una evaluación total de los sufragios.



Entre esos señalamientos al escrutinio están el del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos y su aspirante a la Presidencia, la líder indígena maya mam Thelma Cabrera, así como el candidato por el partido oficial Frente de Convergencia Nacional, Estuardo Galdámez.



También el exjefe de Gabinete de la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y aspirante a la Presidencia por el partido de centro Humanista, Edmond Mulet, pidió revisar una por una las actas de los comicios generales celebrados el pasado domingo y fue más allá proponiendo revisar cada papeleta.