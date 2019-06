México pide apoyo a la ONU para frenar migración de centroamericanos

Ciudad de México.

El canciller de México pidió el miércoles al secretario general de la ONU más apoyo al plan para desarrollar Centroamérica y así frenar la migración ilegal originada por la pobreza y la inseguridad.



Tras reunirse con Antonio Guterres en la sede de la ONU, el canciller Marcelo Ebrard explicó que pidió la designación de un enviado especial para que coordine el trabajo en el terreno de las 14 agencias de la ONU que ya trabajan en México y Centroamérica.



La migración "es un problema multilateral y en consecuencia es necesario que haya una mayor participación del sistema de Naciones Unidas" en "la etapa de la acción en el terreno", precisó a periodistas el embajador mexicano ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, también presente en la reunión.





La reunión con Guterres fue "muy exitosa", dijo el canciller. "No estamos pidiendo la presencia de la ONU en la frontera", aclaró.



El portavoz de Guterres dijo que "el sistema de la ONU ha estado muy involucrado en apoyar a México en momentos en que un gran número de refugiados y migrantes cruza su territorio", y que habrá un comunicado sobre la reunión posiblemente este jueves.



Miles de centroamericanos que huyen de la pobreza y la violencia migran a través de México hacia Estados Unidos, muchos organizados en multitudinarias caravanas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con cerrar la frontera e imponer aranceles a todas las exportaciones mexicanas si su vecino del sur no frena a los migrantes.



Tras tensas negociaciones, México obtuvo una tregua de 45 días en la que se comprometió a desplegar 6,000 miembros de la Guardia Nacional en su frontera sur, así como implementar medidas para ordenar y controlar el tránsito de migrantes.



"No está prohibido migrar (...) Pero no vamos a permitir el tráfico de menores que están haciendo, el tráfico de personas", precisó Ebrard.



Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de El Salvador, Nayib Bukele, lanzarán este jueves en Tapachula, Chiapas -cerca de la frontera con Guatemala- una de las acciones previstas en el plan de desarrollo integral de Centroamérica, ligada a la creación de empleo inmediato.



El plan, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL) y México, El Salvador, Honduras y Guatemala, ofrece 30 recomendaciones de políticas públicas para generar crecimiento económico y empleo.



México contribuirá al plan "con varios millones de dólares", según Ebrard. La financiación total será discutida en julio, en el Foro Político de Alto Nivel de la ONU sobre desarrollo sostenible, cuando se crearía un fondo fiduciario, precisó el embajador de la Fuente.