Gobierno de Nicaragua excarcelará a casi 1,000 reos comunes el Día del Padre

Managua,Nicaragua.



El Gobierno de Nicaragua anunció este miércoles que excarcelará a casi 1,000 presos comunes, como "una obra de misericordia" el Día del Padre, que el país centroamericano celebra cada 23 de junio.



Como "una obra de misericordia, de solidaridad en el Día del Padre, casi 1,000 personas presas en las instalaciones del sistema penitenciario del país van a pasar al régimen de convivencia familiar", anunció la vicepresidenta Rosario Murillo, a través de medios del Gobierno.



La también primera dama hizo el anuncio un día después de que el Gobierno informó que no sacará a más "presos políticos" de prisión, que la oposición calcula en al menos 84.



Además de ser excarcelados, los llamados "reos comunes" recibirán la bendición de líderes religiosos, según el Gobierno, al que los opositores acusan de asediar las misas en honor de los "presos políticos" en las parroquias de diferentes ciudades de Nicaragua.



Los reos que serán excarcelados pasarán al régimen de convivencia familiar y "tienen una nueva oportunidad en la vida, para recuperarse, restaurarse y animar la fe", sostuvo Murillo.



La esposa del presidente Daniel Ortega detalló que la liberación se llevará a cabo el próximo domingo 23 de junio.



La noticia no fue bien recibida entre las personas que rechazan al Gobierno de Ortega, quienes consideran una "burla" la liberación de "reos comunes" a la vez que mantiene en la cárcel a personas que no han cometido delitos, como los "presos políticos".



Desde diciembre pasado el Gobierno ha enviado a sus casas a 2,842 personas que estaban presas por haber cometido delitos, a partir del domingo esa cantidad pasará a ser de casi 3,842, conforme lo anunciado por Murillo.



El Gobierno de Nicaragua excarceló a 1,034 personas en diciembre con motivo de Navidad, a otras 1,172 el 14 de febrero por el Día del Amor, y 636 más en abril, para conmemorar la Semana Santa.



La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia sostiene que en el mismo periodo el Gobierno ha excarcelado a 620 "presos políticos", como parte de un acuerdo firmado entre ambas partes a fines de marzo pasado.



Según la Alianza, el Gobierno incumplió con el acuerdo, al negarse a liberar a más de 80 "presos políticos" en un plazo que se venció ayer martes.



Desde abril de 2018 Nicaragua sufre una crisis sociopolítica que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dejado 326 muertos. Organismos humanitarios locales cuentan hasta 594 víctimas. El Gobierno reconoce 200, en medio de acusaciones de crímenes de "lesa humanidad".