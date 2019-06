Más de 3 millones de dólares pagaron migrantes a coyotes en México

Ciudad de México.

Los 791 migrantes rescatados que viajaban en cuatro tráileres la semana pasada pagaron alrededor de 69 millones de pesos (unos 3 millones de dólares) para su traslado ilegal a Estados Unidos, informó el Canciller Marcelo Ebrard.



Al presentar un informe en Palacio Nacional del plan migratorio aplicado desde la semana pasada, el Secretario dijo que de ese total, entre 10 y 15 millones de pesos son para pago de comisiones en el País.



Ebrard detalló que en operaciones como la descubierta, a cada migrante se le cobra en promedio 3 mil 500 dólares por su traslado al vecino país del norte, sin embargo, si pagan 5 mil dólares tienen derecho a un segundo intento en caso de ser deportados antes de llegar a su destino.



"Todo se paga fuera de México, desde los países de origen o al llegar a Estados Unidos", explicó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.



Respecto a la asignación de las comisiones en México, el funcionario comentó que la Fiscalía General de la República (FGR) determinará quiénes están involucrados y cómo funcionan.



Sobre el plan migratorio acordado con Estados Unidos para impedir la aplicación de aranceles a productos mexicanos, Ebrard detalló que las cinco tareas del acuerdo están en curso.



Ya se contrató personal para el Instituto Nacional de Migración, dijo, y esta semana entrarán en vigor todo el operativo de las Secretarías de Defensa y Marina, y el programa en la frontera norte, a cargo de Horacio Duarte.

El Canciller aseguró que la instrucción es impedir el tráfico de personas y no habrá tolerancia en cuanto a ese delito.



"No debemos permitir el tráfico de personas, quizá es uno de los más importantes del mundo, entre 3 mil 500 a 5 mil dólares por persona", expuso.



"No al tráfico de personas, no tolerancia a este tipo de prácticas, tenemos que proteger a las personas que son víctimas de esto, más de 150 menores de edad, encerrados en cajas por horas", insistió.