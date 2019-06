Apagón deja sin luz a Uruguay, Argentina y a parte de Brasil

Buenos Aires, Argentina.

Una falla masiva dejó sin energía eléctrica a Argentina, Uruguay y algunas partes de Chile, Brasil y Paraguay.

Las autoridades argentinas afirmaron que desconocen las causas del gigantesco corte eléctrico y abrieron una investigación para determinar qué fue lo que sucedió.

Pasadas las 15H30 locales, el servicio había vuelto para 56% de los usuarios en Argentina, según el ministro de Energía Gustavo Lopetegui. En tanto, la empresa UTE, de Uruguay, indicó que los servicios se reanudaron en 75% de ese país.

“Son fallas que ocurren con asiduidad. Lo extraordinario es la cadena de acontecimientos posteriores que causaron la desconexión total”, dijo Lopetegui en una rueda de prensa, al explicar que la caída “se produce de forma automática para proteger el sistema”.

Interconexión Según la empresa argentina Edesur, encargada de la red eléctrica de Buenos Aires, el apagón se originó en una conexión de transporte de electricidad en el litoral este argentino, entre las centrales hidroeléctricas de Yacyretá, de gestión argentino-paraguaya, y Salto Grande, argentino-uruguaya

“No tenemos más información en este momento de por qué ocurrió. No descartamos ninguna posibilidad, pero un ciberataque no figura entre las alternativas primarias que se están considerando”, añadió.

El corte se produjo a las 07H07 locales por una falla del sistema de transporte desde Yacyretá, la represa binacional en la frontera con Paraguay. “El sistema eléctrico argentino es muy robusto, con capacidad de exceso tanto en generación como en transporte”, enfatizó Lopetegui.

Es la primera vez que ocurre un apagón que alcanza a la totalidad de Argentina y Uruguay. En Paraguay se registraron cortes momentáneos y localizados de energía.

Argentina, con 44 millones de habitantes, y Uruguay, con 3.4 millones, comparten un sistema de interconexión eléctrico centrado en la represa binacional de Salto Grande, ubicada unos 450 km al norte de Buenos Aires y unos 500 km al norte de Montevideo.

Desolación. En Buenos Aires no funcionaba hasta anoche el metro ni los trenes, pese al retorno paulatino de la energía, limitando el servicio de transporte a los autobuses y taxis.

Algunos supermercados y otros comercios abrieron desde primera hora de la mañana, apoyados por generadores de energía propios.

Montevideo también lucía semidesolado, en un día, además, de intensas lluvias para las dos capitales.