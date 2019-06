La aspirante presidencial Kamala Harris anuncia un plan para los "soñadores" en EEUU

Washington, Estados Unidos.



La senadora demócrata Kamala Harris anunció este miércoles un plan para ofrecer una vía a la ciudadanía estadounidense a miles de jóvenes indocumentados, conocidos como "soñadores" en Estados Unidos, y evitar la deportación de sus padres o de aquellos inmigrantes que no hayan violado la ley.



Harris, quien es una de las más de 20 aspirantes a la candidatura del partido Demócrata de cara a las elecciones presidenciales de 2020, dio a conocer la iniciativa que espera implementar en caso de llegar a la Casa Blanca.



"Los 'soñadores' no pueden darse el lujo de esperar a que el Congreso se ponga de acuerdo", indicó la senadora en un comunicado, en el que anticipó que de convertirse en presidenta luchará "para que el Congreso apruebe la reforma migratoria del siglo XXI".



La iniciativa, que beneficiaría a más de dos millones de jóvenes inmigrantes indocumentados, incluye la creación de un programa de "Libertad Condicional Dentro del País para 'Dreamers' (soñadores)", similar a los que existen para las víctimas de desastres naturales o familias de miembros de las fuerzas armadas.



Harris, quien fue fiscal de Distrito en San Francisco y fiscal general de California, anticipó que emitirá una regla con la que busca salvar la "principal barrera técnica" que enfrentan estos jóvenes para regularizar su estatus en el país y es el hecho de no haber sido admitidos "legalmente o en libertad condicional".



En tal sentido, aseguró que esa norma buscará aclarar que al haber sido traídos cuando eran niños "no es culpa suya" que no pudieran mantener un estatus legal, tal como lo establece una excepción en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés).



De igual forma, buscará ofrecer autorización de trabajo a los "soñadores" y eliminar los requisitos de edad para que estos jóvenes puedan acogerse a la protección del programa de Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA), entre otras.



"Tomaré medidas para eliminar barreras que los 'soñadores' enfrentan para obtener un estatus legal y ponerlos en un camino significativo hacia la ciudadanía. Estos jóvenes son tan estadounidenses como yo, y merecen una presidenta que luche por ellos desde el primer día", enfatizó Harris, quien anunció su aspiración electoral el 21 de enero, el Día de Martin Luther King.



En septiembre de 2017, el presidente de EEUU, Donald Trump, decidió eliminar el DACA, promulgado por su antecesor, Barack Obama (2009-2017), y que protegía de la deportación a 690.000 jóvenes indocumentados llegados al país siendo niños.



Cuatro meses después, un juez federal de California ordenó que el programa se mantuviera y que el Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) continuara aceptando renovaciones de los permisos ya otorgados, aunque ya no permite nuevas inscripciones en DACA.



La propuesta de Harris prevé también la creación de un programa para proteger a miles de inmigrantes de ser deportados mediante una acción diferida para padres de ciudadanos o residentes legales permanentes, así como para migrantes que no hayan violado la ley.



Para ello considerará factores como el servicio militar, la residencia extendida en el país y si una persona tiene hijos, cónyuges o padres que son beneficiarios de la acción diferida, precisó la nota de la campaña presidencial de la senadora.