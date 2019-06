Trump bloquea el acceso del Congreso a documentos sobre el censo de 2020

Washington, Estados Unidos.



El presidente de EEUU, Donald Trump, recurrió este miércoles y a su poder ejecutivo para bloquear la petición de la oposición demócrata de acceder a documentos sobre cómo y por qué se añadió una pregunta sobre ciudadanía al formulario para el censo de 2020, una decisión muy criticada por grupos pro-inmigrantes.



Trump invocó el "privilegio ejecutivo", una doctrina que permite al presidente de EE.UU. evitar la difusión de materiales que utiliza la rama ejecutiva, para vetar la entrega de esos documentos al Comité de Supervisión de la Cámara Baja, según confirmó el Departamento de Justicia.



Ese comité, encabezado por el demócrata Elijah Cummings, pidió por primera vez esos documentos en abril y hoy planeaba votar para acusar de desacato al secretario de Comercio, Wilbur Ross -de cuya agencia depende la Oficina del Censo-, y al fiscal general de EE.UU., William Barr, por haberse negado a entregarlos al Congreso.



"El presidente está ejerciendo su privilegio ejecutivo sobre estos documentos. Esto nos obliga a preguntar: ¿Qué se está ocultando?", dijo Cummings al comienzo de una audiencia para evaluar si su comité acusa de desacato a Ross y Barr, una votación que se pospuso hasta la tarde debido a la decisión de Trump.



En una carta enviada a Cummings y obtenida por Efe, el secretario adjunto de Justicia, Stephen Boyd, informó al comité de la medida adoptada por Trump y la justificó al asegurar que algunos de los documentos están protegidos por la confidencialidad de las comunicaciones entre los abogados y sus clientes.



Hace un mes, otro comité de la Cámara Baja, el Judicial, ya votó a favor de declarar en desacato a Barr debido a su negativa a permitir que los demócratas accedieran a la versión sin tachaduras del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa.



El proceso para declarar a Barr en desacato por ese tema ha quedado suspendido por ahora después de que la Casa Blanca accediera esta semana a entregar al Congreso nuevos detalles del informe de Mueller, pero el fiscal general de EE.UU. aún podría ser acusado de ello por la disputa relacionada con el censo.



Si el comité y el pleno de la Cámara Baja votaran para declarar en desacato a Barr y Ross, Cummings podría pedir a un tribunal federal que obligue a esos funcionarios a entregar al Congreso los documentos sobre la pregunta de ciudadanía en el censo.



La inclusión de esa cuestión en el formulario ha inquietado a los demócratas, que temen que intimide a los inmigrantes indocumentados y provoque una disminución de la participación en el censo de la población de Estados Unidos, que se elabora cada diez años.



Del censo depende el reparto de fondos federales, el trazado de los distritos electorales para la Cámara de Representantes de EEUU y la representación del Colegio Electoral, el cuerpo de compromisarios encargado de elegir al presidente.



Trump opinó hoy, al recibir en la Casa Blanca el presidente polaco, Andrzej Duda, que sería "ridículo hacer un censo sin preguntar" a la gente "si son ciudadanos o no".



El tema está en manos del Tribunal Supremo, que espera tomar una decisión pronto al respecto, y mientras tanto, el Gobierno de Trump comenzó este martes un programa piloto para el censo con dos formularios distintos: uno que incluye la pregunta de ciudadanía y otro que no la contiene.