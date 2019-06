Trump: “Mayor parte del acuerdo con México no se ha revelado”

Criticas a la Guardia Nacional México. Expertos en seguridad cuestionaron ayer la efectividad del despliegue de 6,000 elementos de la Guardia Nacional para reforzar la frontera sur de México, pues no cuenta con presupuesto, ni elementos entrenados, ni objetivos claros. Héctor Villareal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, dijo que la Guardia Nacional, cuya creación y leyes para su actuación apenas fueron aprobadas semanas atrás, no cuenta con recursos suficientes para sus tareas fundamentales y ahora requerirá de un presupuesto adicional. “Si se tenían contemplados unos objetivos en el país (en materia de seguridad) y de repente tienes que destinar a 6,000 elementos a una zona que no tiene un problema de crimen uno pensaría que viene una expansión en recursos”, dijo. “Preocupa, ya vamos a mandar 6,000 elementos a la frontera cuando no ha habido un segundo de capacitación. Estamos mandando a una institución incapaz de ser institución porque no se le ha dado el tiempo a hacer algo para lo cual no están preparados. Ni siquiera está claro qué van a hacer”, dijo Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.