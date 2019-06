México crea comisión especial para atender migración y cumplir plazo con EEUU

Ciudad de México.



El Gobierno de México anunció este martes la creación de una comisión especial para atender el fenómeno migratorio y lograr resultados antes del plazo establecido por Estados Unidos.

"Se integra una comisión especial que será coordinada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y tiene cinco responsables, de acuerdo a las tareas que se van a llevar a cabo", informó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina.

Desde Palacio Nacional, el líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) apuntó que se creó este "equipo especial" para cumplir con el "compromiso" con Estados Unidos y así "evitar la aplicación de aranceles", que calificó de nuevo como una "medida unilateral injusta".



Lea más: Nuevo México demanda a Trump por liberar "a su suerte" a migrantes

"Tenemos un plazo para acreditar que es posible con desarrollo y bienestar atemperar el fenómeno migratorio, que no es solo el uso de la fuerza, la opción y la alternativa", detalló el mandatario.

El canciller de México, Marcelo Ebrard, detalló que esta comisión estará encabezada por varios funcionarios.



Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y El Caribe de la SRE; Javier May, subsecretario de Bienestar; Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social y Horacio Duarte, subsecretario de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).



También formará parte del organismo el general Vicente Antonio Hernández Sánchez, comandante de la 36/a Zona Militar en Tapachula, Chiapas.



Asimismo, explicó que este mismo martes se llevará a cabo un recorrido por varios puntos de Chiapas con el fin de "acelerar" el despliegue de miles de agentes de la Guardia Nacional, e integrar las distintas coordinaciones.



Lea más: Trump asegura que acuerdo con México incluye secretos



Ebrard quiso puntualizar que no se está haciendo lo que "dicta" Estados Unidos.



Sobre la atención en México de migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos, Ebrard detalló que de 600,000 personas que pidieron asilo en el vecino del norte, en México fueron retornados unos 10,000 en los últimos meses.



Ebrard espera que se mantenga esta correlación y deseó que, con las medidas que se van a tomar, las cifras decrezcan.



Finalmente, insistió en que otro plan existente es la creación de un sistema de gestión migratoria regional, que contemplaría un límite de refugiados por nación involucrada e intercambiar bases de datos.

El canciller insistió en que los recursos económicos para frenar el flujo migratorio son exclusivos de México.



Lea más: Militares en frontera sur de México no logran frenar el éxodo migrante



"Van a ser recursos propios, nosotros no le pedimos recursos a Estados Unidos para las acciones de este plan, México tiene los recursos para hacerlo por sí mismo", aseguró.



A esto, López Obrador agregó que se tienen recursos gracias a la austeridad presupuestaria de la que ha hecho gala su Gobierno, con la cual, aseguró, ha logrado bloquear el desvío de dinero por corrupción.



"Miren la importancia de no permitir la corrupción, la importancia de no permitir los lujos en el Gobierno. Ahora que necesitamos recursos adicionales, los tenemos", dijo orgulloso.



Por último, apuntó que muchos migrantes centroamericanos van a poder trabajar en México y que "miles" ya lo están haciendo.



Ejemplo de ello es el programa Sembrando Vida, un plan de reforestación en 19 entidades federativas del país para auxiliar al medioambiente, que también ayuda en la creación de empleos.

El presidente aprovechó para anunciar, sin entrar en detalles, que el programa se ampliaría y esto permitiría generar todavía más puestos de trabajo.