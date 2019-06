SeLeOrdena Nayib Bukele pide no comparar a los payasos con los políticos

San Salvador.



Nayib Bukele, presidente de El Salvador, continúa dando órdenes presidenciales en su Twitter: despidos de funcionarios y uniformes para policías han figurado en los tuits del mandatario, pero hay un post que llama la atención.



Y es que el mandatario salvadoreño, fiel a su jocoso estilo, "ordenó" que los payasos no sigan siendo comparados con los políticos corruptos del país.



Todo se debe a la petición hecha por el usuario @payasoChechito, un joven que trabaja como profesor y que también busca ingresos extras siendo payaso en su tiempo libre.

Lea: A golpe de tuit, Bukele erradica el nepotismo



El payaso "Chechito" escribió en Twitter: Presidente @nayibbukele por favor ordene que ya no se les diga payasos a los políticos corruptos, nosotros somos todo lo contrario a ellos, honrados, trabajadores, amigables, la gente nos quiere, y llenamos perfectamente unos grandes Zapatos".



Bukele demostró que pasa pendiente en su red social y solo tardó dos minutos en responder la petición del joven cómico. "Se les ordena a todos ya no decirle payasos a los políticos corruptos", tuiteó.



Pero la interacción no quedó allí. Después de la "orden presidencial", el payasito escribió "Wow!!! El presi más cool", tuit que fue recibió un retweet del presidente salvadoreño.

Se les ordena a todos ya no decirle payasos a los políticos corruptos. https://t.co/m4p57RH0Gc — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 10, 2019



-Órdenes presidenciales-



Nayib Bukele, que tomó posesión como presidente el pasado 1 de junio, ha causado revuelo a nivel mundial por su forma de dar órdenes presidenciales mediante sus redes sociales, lo que valió que su frase "se le ordena" se volviera tendencia. En solo dos días ordenó la destitución de varios funcionarios, entre los que hay una veintena de parientes del expresidente Salvador Sánchez Cerén, así como de otros altos dirigentes del exgobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.



Su más reciente destitución es la de Guillermo Funes Cartagena, quien era director del BCIE y que tenía un salario de 20,000 dólares mensuales. Él es hermano del expresidente Mauricio Funes.