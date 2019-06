Trump da a México 45 días para reducir flujo migratorio rumbo a EEUU   

Ciudad de México.

El canciller de México, Marcelo Ebrard, explicó este lunes que en 45 días se evaluarán los avances en el control del flujo migratorio con Estados Unidos, y de fallar su plan de contención se tomarán medidas adicionales y se podría reactivar la amenaza arancelaria.



"El día 45 es la evaluación. Y si no logramos resultados, tendríamos que participar en discusiones para un acuerdo que incluye el retorno de solicitantes de asilo bajo una perspectiva regional", dijo este lunes el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desde Palacio Nacional.



Ebrard detalló las conversaciones y acuerdos de la semana pasada en Washington que evitaron la imposición de aranceles a todos los productos mexicanos por parte del Gobierno de Estados Unidos.



El jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, aseguró este mismo lunes que hubo una parte del acuerdo que se revelaría a futuro, a lo que el canciller respondió que no se "ocultaba" nada.



En un largo mensaje, Ebrard detalló que este ha sido el momento "más difícil" de la relación entre México y Estados Unidos en lo que va de mandato, con unas conversaciones de "muchas horas y muy tensas" y con un "ultimátum" por parte del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.



Celebró, no obstante, que se lograra diferenciar el asunto comercial de la realidad migratoria.



Reconoció que la posición de Estados Unidos se basa en cifras reales como que en el último mes detuvieron a 140,000 personas en la frontera.



Alertó que, de no llegar a un acuerdo antes de la imposición de tarifas, se temía que el siguiente paso era la cancelación del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, bautizado como T-MEC y en proceso de ratificación.



"Estimamos que el impacto sería como incrementar el IVA de golpe el 10 %. Llevaría a 1,2 millones de empleos perdidos y a la caída del PIB de más de un punto", indicó.



Entonces, el titular de Exteriores desgranó el acuerdo y las medidas a los que se llegó.



En primer lugar, remarcó que México evitó ser "primer país de asilo" o "tercer país seguro", que significaría que las personas que quieran buscar asilo a Estados Unidos serían remitidas a México, quien aceptaría su trámite.

Vea: Coyotes trabajan con la venia de los carteles



Adicionalmente, confirmó el despliegue de miles de agentes de la nueva Guardia Nacional en la frontera sur, aunque recordó que este ya era un plan gubernamental.



Asimismo, detalló que tal y como decía Trump en un reciente tuit, si las medidas fallan, Ebrard debería presentarse ante el Senado para presentar este nuevo plan regional.



Finalmente, el canciller recordó que hay en marcha también un plan de desarrollo para Centroamérica, que cuenta con el apoyo del Gobierno estadounidense, quien se comprometió a liderar la estrategia junto a México.



De esta forma, Ebrard consideró que la visión de México de resolver la migración forzada mediante el desarrollo económico "está admitida y respaldada" por Estados Unidos.EFE