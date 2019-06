Fiscal de EEUU dice que el líder de la Iglesia Luz del Mundo es un "demente"

Los Ángeles, Estados Unidos.



El fiscal general de California, Xavier Becerra, calificó este jueves de "demente" al líder de la Iglesia evangélica mexicana La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, detenido en EEUU, y reveló que hay tres menores de edad entre sus presuntas víctimas.



"Creo que es más que una persona enferma, esto es un demente, cómo más se puede explicar algo como esto", dijo Becerra en una rueda de prensa en Sacramento, en California.



El lunes García, de 50 años, fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles.



Además de García han sido arrestadas por las autoridades estadounidenses Alondra Ocampo, de 36 años, y Susana Medina Oaxaca, de 24, mientras que una cuarta persona identificada como Azalea Rangel Melendez está en busca y captura.



A los cuatro se les acusa ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles de 26 delitos sexuales, incluido trata de personas, pornografía infantil y violación de menores.



"La investigación sigue adelante, estamos colectando evidencia", indicó Becerra.



"Esta investigación empezó porque lanzamos un sitio del internet donde personas que tenían información sobre casos de abusos sexual contra personas en organizaciones religiosas, sacerdotes, etc podían reportar estos incidentes con la confianza de que iba a ser información privada", detalló Becerra.



"Bajo esa website -agregó-, recibimos información que, por medio de esta investigación pudimos determinar que era creíble, que había evidencia que podía comprobar la criminalidad de Naasón Joaquín García y de varios miembros de su organización religiosa".



Becerra señaló que a través de ese método recopilaron información sobre presuntos casos de abuso en California.



El escrito de acusación de la Fiscalía, dado a conocer hace dos días, identifica -bajo condición de anonimato- a cuatro presuntas víctimas de los acusados, de las que habrían abusado sexualmente, violado y vejado, además de producir material pornográfico.



Becerra precisó hoy que tres de ellas son menores de edad y una es adulta, y que todas son mujeres.



También indicó que las supuestas víctimas que les han ayudado a recabar pruebas son miembros de la organización o hijos de sus integrantes.



Becerra no descartó que pueda haber muchas más: "Quién sabe cuántas víctimas hay, ojalá más familias, más víctimas decidan ponerse en contacto con nosotros, esperamos que cualquier persona que tenga información se ponga en contacto con nosotros para poder avanzar este caso", dijo.



El fiscal general de California subrayó que han solicitado que se aumente la fianza de García de 25 a 50 millones de dólares porque temen que el dirigente religioso los reúna para luego huir. "Hemos proporcionado información muy creíble (a la corte) que sustenta que (García) intentará huir no solo de California, sino de EEUU si sale en libertad bajo fianza".



Se espera que el próximo lunes García volverá al tribunal en Los Ángeles.