Isabel II y Trump homenajean a veteranos de Normandía en su 75 aniversario

Londres, Inglaterra.

Veteranos que contribuyeron a liberar Europa del yugo nazi fueron homenajeados este miércoles entre lágrimas y recuerdos en el 75º aniversario del desembarco de Normandía, con la presencia del presidente Donald Trump, la reina Isabel y otros jefes de Estado y gobierno.



"La generación de la guerra, la mía, es resistente y estoy encantada de estar hoy con ustedes en Portsmouth", afirmó Isabel II, de 93 años, agradeciendo "el heroísmo, el valor y el sacrificio de quienes perdieron sus vidas" para defender "la causa de la libertad".



El acto se celebró en la misma playa del sur de Inglaterra donde 75 años antes una enormidad de soldados en uniforme esperaban para cruzar el canal de la Mancha con destino a las costas normandas, en el norte de Francia, para el desembarco aliado del Día D, el 6 de junio de 1944, clave en la liberación de Europa del nazismo.





De los más de 150,000 soldados que ese día pisaron suelo francés, más de 10,000 murieron, resultaron heridos o desaparecieron.



Muchos no imaginaban que su heroica acción cambiaría el curso de la historia.



Los mandatarios de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá, Australia, Bélgica, República Checa, Grecia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polonia, Eslovaquia, Dinamarca y Nueva Zelanda acudieron a la ceremonia. Y también Alemania.





"Que hoy pueda participar como canciller alemana y que defendamos conjuntamente la paz y la libertad es un regalo de la historia que tenemos que proteger y apreciar", dijo tras la ceremonia Angela Merkel.



"Lucharemos en las playas"

Sobre un gran escenario y durante más de una hora, se proyectaron imágenes de archivo del desembarco y se leyeron emotivos testimonios de los veteranos -"no sé cómo sobreviví", afirmaba uno de ellos- que arrancaron lágrimas entre los asistentes.



Trump leyó la oración que el presidente estadounidense Franklin Roosevelt transmitió por radio aquel día llamando a "liberar a una humanidad que sufre".



El mandatario estadounidense ponía así fin a una visita de Estado de tres días al Reino Unido, durante la cual fue recibido con todos los honores por la reina Isabel II, habló de comercio con la primera ministra Theresa May, fue blanco de protestas e hizo algunas de sus controvertidas declaraciones.



No subestimar a Rusia

También el presidente francés Emmanuel Macron leyó una carta, escrita a sus padres por un joven resistente francés, Henri Fertet, fusilado con 16 años en septiembre de 1943: "Los soldados vienen a buscarme. Estoy deseando que llegue el momento (...) No temo a la muerte, tengo la conciencia tranquila".



El acto terminó con un despliegue en el cielo de la Real Fuerza Aérea Británica, que incluyó 25 aparatos entre aviones modernos y los legendarios Spitfire.



Coincidiendo con esta conmemoración, los representantes de los 16 países presentes en Portsmouth adoptaron una declaración en la que se comprometieron a que "los sacrificios del pasado no hayan sido en vano ni sean jamás olvidados", reiteraron su compromiso con "la democracia, la tolerancia y el Estado de derecho" y su apoyo a las organizaciones internacionales que velan por ellos.

Ausente de las conmemoraciones, Rusia llamó a no "exagerar" la importancia del desembarco y a no "subestimar" el papel que jugó la Unión Soviética en la derrota de Hitler.



Trump y May viajarán el jueves a Francia para continuar las conmemoraciones junto a Macron en Normandía.



Pero antes, el presidente estadounidense, que al término de la ceremonia mantuvo un rápido encuentro bilateral con Merkel, partió con destino a Irlanda donde debía reunirse con el primer ministro Leo Varadkar. Trump tiene allí un complejo hotelero dedicado al golf, al que tenía previsto regresar el jueves.