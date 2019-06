El Salvador: pobladores piden a Presidentes mantener una relación positiva

El Salvador.

Durante dos décadas, Ricardo Montano, de 52 años de edad, ha vivido con pasión las rivalidades entre El Salvador y Honduras, y en los grandes encontronazos ha sentido que le hierve la sangre de Indio Cuscatleco.

Pero esos torrentes de emociones lo envuelven, aclara, solo cuando está en las graderías de los estadios observando los partidos de fútbol entre El Salvador y Honduras, pero en la arena política le preocupan sumamente las diferencias que existen entre Nayib Bukele y Juan Orlando Hernández.

Esperemos que el nuevo presidete mejore los salarios, la seguridad, la economía y tenga una buena relación con Honduras. Vilma Villeda, vendedora Vilma Villeda, vendedora

“En el fútbol podemos discutir y gritar, pero como hermanos centroamericanos no debemos pelear por motivos políticos. Honduras es un país que lo tengo en mi corazón. Como salvadoreño que soy, cien por ciento cuscatleco, me gustaría que solucionaran los problemas políticos que tienen ahorita”, expresó.

7 millones de salvadoreños viven en territorio de El Salvador. Representan el 70% de la población total, según estimaciones oficiales.

Montano es uno de los salvadoreños más famosos porque frecuentemente, sobre todo cuando juega su selección, viste indumentaria azul y blanco, se pinta la cara y coloca en su cabeza un penacho de plumas coloridas para personificar al Indio Cuscatleco.

“Como Indio Cuscatleco he estado en los partidos de las dos selecciones; he estado en San Pedro Sula y me he sentido muy feliz. Los hondureños me han tratado bien. No sería nada bueno que los dos Presidentes mantengan enemistades”, comentó. “Deben sentarse a platicar por el bien de los dos países para que la gente se sienta tranquila”, afirmó a Diario LA PRENSA.

Creemos que será un buen presidente porque es una persona inteligente. Él debe evitar los problemas con otros países. Miguel Gálvez, vendedor

El sábado anterior, mientras Montano, quien votó por Bukele, presenciaba la toma de posesión, a varias cuadras, en la zona del Hula Hula, Juan Alegría espera que “mejore la economía para poder vivir” y desea que “los dos Presidentes tengan buenas relaciones”.

“Los salvadoreños van a Honduras y los hondureños vienen a comprar aquí. Debe haber una buena relación para que todos seamos beneficiados”, dijo Alegría, quien desde hace 18 años tiene un tenderete en una acera.

Al igual que Alegría, un vendedor informal, el matrimonio compuesto por Miguel Gálvez y Vilma Villeda son del criterio que “Honduras y El Salvador son países hermanos y no deben tener discordias”.

“En Honduras hay muchos salvadoreños trabajando y los Presidentes deben buscar soluciones y no problemas”, comentó mientras vendía objetos de madera.