Visión Bukele: la relación con el pueblo hondureño no cambiará

Iglesia Católica: “Deben limar las asperezas” SAN SALVADOR. Miembros de la alta jerarquía de la Iglesia Católica estiman que el gobierno del presidente Nayib Bukele debe “limar las asperezas” y buscar “una mejor manera de convivencia” con Honduras.

El cardenal José Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador, es del criterio que la nueva administración deberá pensar en la unión de los países centroamericanos y no en el distanciamiento por diferencias particulares. “Somos un país centroamericano y los hondureños son la familia más próxima que tenemos. Le toca a la Cancillería limar asperezas. Eso es parte de la diplomacia. Ya se va buscando una forma para encontrar posiciones”, le dijo a Diario LA PRENSA. Para Rosa Chávez, de Relaciones Exteriores de El Salvador, “debe buscar una nueva manera de convivencia porque somos la familia más cercana y no podemos estar en un plan de confrontación”.

“¿Cómo se hace? Ya lo veremos. No creo que el Presidente mantenga una posición confrontativa”, manifestó el prelado, quien el sábado asistió al traspaso de poder y escuchó con atención el discurso del nuevo Presidente. Mientras, José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, cree fielmente que las dos naciones deben mantener las relaciones diplomáticas porque “lejos de las posiciones ideológicas” hay motivos más poderosos para mantener la armonía. “Las relaciones tienen que ser cordiales, diplomáticas, que estén invitados o no, que asistan o no. Me parece que no es determinante en las relaciones diplomáticas de los pueblos porque está en juego la economía, el intercambio cultural e intercambio comercial. Yo creo que eso está por encima de eso, de asistir o no asistir a la toma de un Gobierno”, expresó. El arzobispo metropolitano logró percatarse sobre los Presidentes de la región que llegaron a la ceremonia en la plaza cívica Capitán General Gerardo Barrios, pues él, luego de dirigir una oración, permaneció sentado en las primeras filas de los invitados especiales. “Eso obedece más a posiciones ideológicas. Los países deben estar relacionados diplomáticamente más allá de las diferencias ideológicas. Yo esperaría que esto no afecte en manera alguna”, manifestó.

Tras escuchar a Bukele, luego de que Norman Quijano, presidente de la asamblea legislativa le impusiera la banda azul y blanco, Escobar Alas destacó que el Presidente salvadoreño “no hizo ninguna alusión” a los homólogos de los países vecinos. Sobre las críticas feroces que ha vertido Bukele contra Hernández por medio de Twitter, el arzobispo comentó que las desconocía. “No percibí en el discurso (sobre las redes sociales). Yo estoy poco informado, pero, en todo caso, es él (Bukele) el que debe contestar esas preguntas. No estoy yo muy bien informado, ni qué es lo que dice una persona y lo que dice la otra”, dijo.