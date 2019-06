Bukele hace justicia a víctimas de la masacre El Mozote

San Salvador.

Las víctimas de la Guerra Civil en El Salvador, que durante décadas han exigido justicia, recibieron ayer una pequeña reivindicación con la primera orden presidencial de Nayib Bukele, quien exigió a la Fuerza Armada eliminar el nombre del coronel José Domingo Monterrosa, el hombre detrás de la masacre El Mozote, a la Tercera Brigada de Infantería ubicada en el municipio de San Miguel.

“Se ordena a la @FUERZARMADASV (Fuerza Armada de El Salvador) retirar de inmediato el nombre del coronel Domingo Monterrosa al cuartel de la Tercera Brigada de Infantería, en San Miguel”, publicó Bukele en su cuenta de Twitter unas horas después de haber tomado posesión del Ejecutivo.

La acción de Bukele llega casi un mes después de que el relator especial de la ONU Fabián Salvioli pidiera a las autoridades de El Salvador que se retirara el nombre del coronel Monterrosa a dicho cuartel.

El Mozote La Masacre del Mozote, ocurrida en diciembre de 1981, es el capítulo mas abominable de la guerra civil en El Salvador. Según la ONU, soldados salvadoreños torturaron y ejecutaron “deliberadamente” a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros sitios aledaños, matando a más de 900 civiles inocentes.

Monterrosa fue asesinado en 1984 por la guerrilla y es considerado por sectores de la derecha como héroe de guerra.

El Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU de 1993, que da cuenta de las violaciones a derechos humanos durante la guerra civil (1980-1992), señala que Monterrosa era el comandante del batallón de elite Atlacatl, cuyos miembros perpetraron la masacre El Mozote en diciembre de 1981.

El Ejército, que no reconoce su participación en la masacre, asegura no tener documentación que la pruebe y considera a Monterrosa un héroe aún no se ha pronunciado ante la orden del mandatario, un empresario de 37 años que se convirtió en el presidente más joven de la etapa democrática salvadoreña.

Pese al silencio de la Fuerza Armada, su orden fue acatada y varios militares borraron ayer el nombre del coronel de la fachada de la Brigada.

El hecho supone un reconocimiento para las víctimas, y también un desafío para los diputados de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que promueven en el Congreso una ley de amnistía que ha generado el rechazo del pueblo salvadoreño.

Bukele amenazó a los parlamentarios con que se copiarían sus nombres para tenerlos en cuenta para futuras elecciones si aprobaban la polémica ley.