Tierras raras, un arma en la guerra comercial entre EEUU y China

China.



Los medios oficiales chinos apuntan a la posibilidad de que Pekín deje de exportar tierras raras a EEUU como represalia por la guerra comercial, lo que privaría a Washington de este conjunto de minerales, esenciales para fabricar desde teléfonos hasta material militar.



La advertencia es el último capítulo en un conflicto que se intensificó desde que el presidente Donald Trump anuncio nuevos aranceles y decidió poner al gigante chino de telecomunicaciones Huawei en su lista negra.



La semana pasada se publicaron imágenes del presidente Xi Jinping visitando una fábrica de tierras raras en Ganzhou, en el centro de China, una indicación de su amenaza de poner fin a las exportaciones.

Un responsable de la Comisión de Desarrollo Nacional, que planifica la economía china, también habló de la cuestión sin aclarar la posición del gobierno, asegurando que la prioridad es “servir primero nuestras necesidades domésticas”.



En cambio, los medios oficiales se mostraban más agresivos.



“Al librar una guerra comercial contra China, Estados Unidos corre el riesgo de perder el suministro de materiales vitales para mantener su fortaleza tecnológica”, dijo la agencia oficial de noticias Xinhua en un comentario.



El periódico estatal Global Times advirtió por su parte en un editorial que “Estados Unidos lamentará haber forzado la mano a China en las tierras raras”. “Creemos que si EEUU suprime cada vez más el desarrollo de China, tarde o temprano, China usará las tierras raras como arma”, dijo el periódico nacionalista.

China se opone a la guerra comercial, pero asegura que no tiene miedo de responder igual.

- ¿Qué son la tierras raras? -



Las tierras raras son un conjunto de 17 elementos químicos esenciales para fabricar desde teléfonos inteligentes hasta cámaras, televisores de alta definición o computadoras.



China domina el suministro de las tierras raras, de las que dependen entre otros EEUU.



Hasta ahora no fueron sometidas a los aumentos de aranceles decretados por la administración Trump a los productos chinos.

No son tan excepcionales, pero son difíciles de encontrar en las concentraciones deseables y difíciles de procesar, ya que a menudo contienen materiales radioactivos naturales, como el uranio y el torio.



EEUU depende de los suministros de tierras raras de China, que representan un 80% de sus compras globales de estos materiales.



China produce más del 95% de las tierras raras del mundo.





- ¿Por qué China amenaza con restringir las exportaciones? -



Las tierras raras le dan a Pekín una gran influencia política y económica en su disputa con EEUU.



Washington amenazó este mes con dejar de suministrar tecnología estadounidense al gigante chino de telecomunicaciones Huawei. Hasta ahora Pekín solo hizo advertencias para sugerir que las tierras raras podrían ser su próxima arma de represalia. “Como medida comercial de represalia, es una obviedad”, afirma Jeffrey Halley, un analista de OANDA. Si Pekín hace realidad sus amenazas, el impacto para las compañías de EEU podría ser desastroso.



“China podría obligar a cerrar casi todas las líneas de ensamblaje de automóviles, computadoras, teléfonos inteligentes y aeronaves fuera de China si decide embargar estos materiales”, escribió James Kennedy, presidente de ThREE Consulting, en la revista National Defense.





- ¿Ocurrió antes? -



China ha sido acusada de usar su influencia con las tierras raras por razones políticas y económicas.



En 2014, la Organización Mundial de Comercio (OMC) dictaminó que el país había violado las normas comerciales mundiales al restringir las exportaciones de metales alegando daños ambientales.



EEUU, la Unión Europea y Japón apelaron a la OMC, acusando a Pekín de frenar en realidad las exportaciones para dar a sus empresas nacionales de tecnología ventaja sobre sus rivales.



El panel de la OMC dictaminó finalmente que las cuotas estaban “diseñadas para alcanzar objetivos de política industrial”.



No es la primera vez que acusan a China de usar las tierras raras como arma política.



Fuentes de la industria japonesa explicaron que en 2010 China cortó temporalmente las exportaciones por una disputa territorial, lo que Pekín niega.

“Somos contrarios a la guerra comercial, pero no nos da miedo”, dijo el viceministro chino de Relaciones Exteriores, Zhang Hanhui. “Nos oponemos completamente a este recurso sistemático, a las sanciones comerciales, a los aranceles y al proteccionismo. Esta instigación premeditada de un conflicto comercial constituye un terrorismo económico, un chovinismo económico y un acoso económico puro y duro”, añadió.

- ¿Qué posibilidades hay de que se cumpla la amenaza? -



Los analistas aseguran que de momento no es probable que Pekín cumpla su amenaza, posiblemente porque cualquier restricción a las exportaciones podría provocar una búsqueda de fuentes alternativas de tierras raras en otros países. A pesar de que domina la oferta, China no es el único país con reservas considerables de metales.



El Servicio Geológico de EEUU estima que el año pasado había 120 millones de toneladas disponibles en el mundo, incluidos 44 millones en China y 22 millones en Brasil y Vietnam.



- ¿Por qué otros países no producen tierras raras? -



Durante gran parte del siglo XX EEUU dominó la producción de tierras raras.



Pero su producción crea grandes cantidades de deshechos tóxicos y en 2003 la última mina estadounidense, Mountain Pass, en California, dejó de producir tras una catástrofe ecológica unos años antes.



China llenó el vació, gracias también a su laxa legislación medioambiental, y aumentó su producción ante convertirse en líder mundial.



Las tierras raras “son abundantes en todo el mundo”, según Halley, pero muchos países no las producen por los costes financieros y medioambientales que suponen.



“Igual que todo el mundo quiere un aeropuerto cerca pero no al lado de su casa [...] el mundo cosecha lo que sembró por haber dado a China las llaves en esta cuestión”, añadió.