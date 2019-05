Avenatti se declara inocente de estafar a actriz que demandó a Trump

Washington, Estados Unidos.

El mediático abogado estadounidense Michael Avenatti, célebre por haber representado a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels en su caso contra el presidente Donald Trump, se declaró este martes no culpable de haber estafado 300,000 dólares a quien fuera su clienta.



Avenatti, de 48 años y en libertad bajo fianza desde finales de marzo, se enfrenta a varios casos abiertos contra él en los estados de Nueva York y California, por los que podría ser condenado a hasta 400 años de prisión.



En este proceso está acusado de fraude y robo de identidad con agravante porque supuestamente se hizo pasar por Stormy Daniels ante un agente literario para convencerle de que le enviara a él sus ingresos en lugar de a quien era entonces su clienta.





Según la Fiscalía, Avenatti envió al agente literario de Daniels un documento "supuestamente firmado" por ella instruyéndolo a enviar los pagos de un libro que estaba escribiendo a una cuenta que estaba controlada por él.



"En total, Avenatti robó aproximadamente 300,000 dólares" a la víctima, y le debe la mitad, según el documento de la imputación.



El juez James Cott le ha impedido que mantenga ningún tipo de contacto con Daniels y le ha ordenado que notifique a las autoridades en caso de que planee viajar fuera del estado.



El pasado 22 de mayo, Avenatti fue imputado en Nueva York por estos delitos y también por haber intentado extorsionar a la firma deportiva Nike, un proceso que también arrancó hoy en el mismo Tribunal del distrito sur de la ciudad y en el que el abogado también se declaró "no culpable".



"Cien por cien no culpable", repitió Avenatti ante el juez Paul Gardephe por cada uno de los cuatro cargos que se le imputan en este caso.



Según Nike, el polémico togado intentó "extraer más de 20 millones de dólares" a la firma deportiva "amenazando con usar su habilidad para reunir publicidad e infligirle un importante daño financiero y reputacional si no cumplía con sus demandas".

Tras comparecer ante la justicia, el mediático abogado compareció ante los medios e insistió en su inocencia.



"Estoy esperando al veredicto de un jurado en cada uno de estos casos, estoy seguro de que cuando un jurado dicte una sentencia sobre mí se hará justicia y seré totalmente exonerado", dijo Avenatti.



El pasado abril, un tribunal investigador de California, determinó que el abogado podría haber cometido desfalco, fraude financiero, evasión de impuestos y fraude bancario por valor de decenas de millones de dólares. EFE