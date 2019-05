Misuri se une a la ola antiaborto al prohibirlo después de la octava semana

Washington, Estados Unidos

El gobernador de Misuri, Mike Parson, promulgó este viernes una ley sobre el aborto que prohíbe la interrupción del embarazo después de la octava semana de gestación, sumándose a otros estados con leyes similares.



"Con la firma de esta ley enviamos hoy una señal firme a la nación de que en Misuri defendemos la vida, protegemos la salud de las mujeres y abogamos por los no nacidos", indicó el gobernador en una declaración con motivo de la firma de la ley.



"Toda vida tiene valor y merece protección", añadió.



La semana pasada, Alabama promulgó también una ley sobre el aborto que no contempla excepciones para practicar el aborto, ni siquiera en casos de violación o incesto, y amenaza con cadena perpetua a los médicos que practiquen interrupciones del embarazo.



En el caso de Misuri, la ley prohíbe el aborto tras la octava semana de embarazo, una vez que se detecta el latido de corazón del feto, aunque para entonces muchas mujeres saben que lo están.



Así mismo, contempla como excepciones las "emergencias médicas", es decir, cuando la vida de la madre está en riesgo o puede sufrir secuelas permanentes, pero tampoco excluye de la prohibición los casos de violación o incesto.



Hay otros estados que han aprobado recientemente leyes que restringen la práctica legal del aborto con la intención de que el asunto llegue al Tribunal Supremo de Justicia que, en 1973, dictaminó que el gobierno no tiene derecho a interferir con la decisión de las mujeres sobre sus embarazos.



De hecho, la ley de Misuri incluye una provisión para prohibir completamente el aborto si el Tribunal Supremo revoca su decisión.



Quienes se oponen al aborto consideran que tras la designación, el año pasado, del juez Brett Kavanaugh en el Supremo tienen más posibilidades de revocar la decisión de 1973 al ser conservadores cinco de los nueve jueces de la máxima corte.

VIDEO: Sobreviviente de violación critica la ley antiaborto de Alabama.



Las legislaturas en los estados de Luisiana, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Florida y Texas estudian leyes similares, mientras que en Nueva York, Vermont y Maine los legisladores han aprobado leyes que protegen la legalidad del aborto.



Las leyes antiaborto promulgadas en Misisipi, Ohio, Georgia, Misuri, Kentucky, Arkansas, Utah y Iowa encaran recursos en los tribunales que pudieran acabar en el Supremo.



"El gobernador de Misuri, Mike Parson, acaba de firmar una de las prohibiciones más extremas del aborto, con todas las disposiciones peligrosas que podrían incluirse en un solo proyecto de ley", señaló en una declaración Leana Wen, presidenta de Planned Parenthood, que gestiona la mayor red de clínicas de salud sexual y reproductiva de Estados Unidos.



Wen aseguró que "miles de personas en comunidades de todo el país se han puesto de pie y se han manifestado en contra de estas amenazas sin precedentes para la salud, los derechos y las libertades de las mujeres.



Debido a las medidas estatales aprobadas en los últimos años, el acceso a los servicios reproductivos asequibles ha disminuido drásticamente, y en seis estados -Kentucky, Misisipi, Misuri, Virginia Occidental, Dakota del Norte y Dakota del Sur- ya solo queda una clínica donde se practiquen abortos.



El presidente Donald Trump dijo durante el fin de semana pasado que aprueba el aborto solo en casos de violación, incesto o peligro para la vida de la madre.