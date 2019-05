La oposición venezolana adquirió la robustez para disputar el poder, según Guaidó

Caracas.



La oposición venezolana ha adquirido la "robustez" y la "fuerza" para disputar el poder en el país e iniciar "una transición a la democracia", aseguró este viernes el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, a quien medio centenar de países reconocen como presidente interino.



"Hemos adquirido la robustez y la fuerza para disputar entonces el poder en Venezuela y producir una transición a la democracia", aseguró en un foro en el que dialogó acerca del Plan País, un proyecto que quiere poner en marcha para superar la crisis que se vive Venezuela.



En este sentido, aseguró que ahora se están "pagando las consecuencias en cada una de las ciudades" de la crisis y aseguró que Caracas, pese a estar "golpeada", es apenas "una burbuja".



"Sales de la Gran Caracas (como se conoce a la conurbación que forma la capital) y pareciera estar viviendo una situación de guerra", sostuvo Guaidó.



Al inicio de su discurso sostuvo que los opositores dudaban a final del año pasado si eran mayoría o no, a lo que replicó que en este momento no tiene duda de que son "mayoría potencial".



Al entroncarlo con la crisis energética que vive el país, se preguntó si este no tiene potencial para producir energía, a lo que respondió que sí y que "tiende a infinito" por su riqueza hídrica.



Sin embargo, destacó que en este momento no hay luz en Maracaibo, segunda ciudad del país, pese a la capacidad de producir energía.



Por eso, comparó la capacidad de generar energía con la capacidad de movilización de la oposición puesto que considera que "son energía potencial" y "fuerza" que solo necesitaba ser congregada.



Según afirmó, en este momento están "construyendo capacidades" para poder poner en marcha el cese de la usurpación que considera hace Nicolás Maduro de la Presidencia y de ese modo "ser libres".



"El objetivo hoy de la transición en Venezuela es generar estabilidad, gobernabilidad (...) y producir una elección realmente libre al menor costo social", sostuvo.



Por eso, reconoció que la pregunta "hoy es cómo dar el siguiente paso", puesto que considera que los venezolanos sienten "que un día más sin agua, sin salud (y) sin gasolina es demasiado y lo es".



Finalmente, aseveró que deben "cambiar las variables", puesto que son mayoría los que quieren "un cambio en Venezuela" pese a las dudas que podía haber en noviembre pasado y que considera que fueron sembradas "por la dictadura".



Venezuela atraviesa una coyuntura de tensión política desde que Maduro juró un nuevo mandato el pasado 10 de enero como resultado de las elecciones del 20 de mayo de 2018 que no fueron reconocidas por la oposición ni por buena parte de la comunidad internacional.



En respuesta, Guaidó anunció el 23 de enero que asumía la presidencia interina de Venezuela, un cargo en el que ha sido reconocido por medio centenar de países, entre ellos EE.UU., Colombia, Brasil, España y Portugal, entre otros.