Carlos, el jovencito que huyó de la pobreza de Guatemala para encontrar la muerte en EEUU

El Rodeo, Guatemala.



La historia de Carlos Greogorio Hernández Velásquez es la de muchos en Guatemala. Este joven de 16 años, que el pasado 1 de mayo salió huyendo de la pobreza de San José El Rodeo, una pequeña aldea de Cubulco, buscaba en Estados Unidos una oportunidad para ayudar a su familia. Pero en el camino se encontró con la muerte.



En una cubierta de lámina está sentada su madre, Rigoberta, una mujer de tez morena, de la etnia Achi. “¿Saben cuándo va a llegar mi hijo?”, pregunta con duda a los periodistas. No sabe nada de su pequeño, Carlos Gregorio Hernández, quien murió el lunes bajo la custodia de Estados Unidos por causas desconocidas.



La mujer, madre de nueve pequeños, cuenta “triste” que su hijo, amante de la música, era bajista en una iglesia adventista y que cuando podía se dedicaba a la mecánica con un amigo. Hay pocas opciones de trabajo en esta aldea, en la que la mayor parte de sus habitantes cultivan milpa para sobrevivir.



El 1 de mayo, pensando en ayudar a uno de sus hermanos mayores que tiene una diversidad funcional, emprendió su viaje a Estados Unidos pero nunca regresó, cuenta su madre mientras echa la vista atrás y pide que lo regresen: “Lo que yo quiero es que me lo manden a mi hijo”.

Two Congress members from South Texas, Reps. Vicente Gonzalez from McAllen, and Filemon Vela from Brownsville, asked the Office of Inspector General to investigate Carlos’ death. He’s the 5th child to die after @CBP detained them. https://t.co/ldX3ytJYgl