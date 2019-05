Ortega libera a presos políticos acorralado por la oposición

Managua, Nicaragua.

El Gobierno de Nicaragua anunció este lunes la excarcelación de 100 "presos políticos", poco después de que la oposición se retiró de la mesa en la que se busca una solución a la crisis y supeditó su retorno a la liberación de los manifestantes antigubernamentales detenidos.



El Gobierno de Daniel Ortega resaltó en un comunicado, en el que no se precisan fechas, que los reos pasarán a régimen de "convivencia familiar u otras medidas cautelares".



La excarcelación fue anunciada minutos después de que la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia dijo que no retornará a la mesa de negociaciones con el Gobierno hasta que no se excarcele a los "presos políticos", y luego de hacer un llamado a un paro nacional para ejercer presión sobre el Ejecutivo.



En el proceso de excarcelación participa el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en calidad de "observador", informó el Ministerio de Gobernación.



Entre los "presos políticos" excarcelados más conocidos están los líderes estudiantiles Jonathan López, Chester Navarrete y Byron Molina, así como la joven opositora María Adilia Peralta, esposa del reo Cristian Fajardo, a quien grupos desconocidos quemaron un hotel de su propiedad en julio pasado, antes de su arresto.



Minutos antes del anuncio, la Alianza informó su retiro de la mesa de negociación que mantenía con el Gobierno de Nicaragua para buscar una salida a la crisis que estalló en abril de 2018, hasta que el Ejecutivo excarcele a los denominados "presos políticos".



La decisión de la Alianza fue acelerada por la intensa presión de diversos grupos de la sociedad nicaragüense, que exigían su retiro definitivo de las negociaciones luego de que el jueves un "preso político" falleció al recibir un balazo en la cárcel "La Modelo", aparentemente disparado por un custodio, en circunstancias que no han sido aclaradas.



El fallecido, Eddy Montes Praslín, de doble nacionalidad nicaragüense y estadounidense, estaba en la lista original de las primeras personas que serían excarceladas con el apoyo del CICR en marzo pasado, pero nunca gozó del beneficio por la negativa del Gobierno a cumplir con su compromiso de liberación, según la Alianza Cívica.

Con la más reciente excarcelación, el número de "presos políticos" enviados a casa pasa de 236 a 336, por lo que todavía permanecen encerrados unos 132 de la lista que reconoce el Gobierno, una cantidad menor que los 809 que según la Alianza continúan privados de libertad.



El drama de los "presos políticos" en Nicaragua forma parte de una crisis sociopolítica que estalló en abril pasado, con el reclamo de una aparente mayoría de nicaragüenses por la renuncia de Ortega.



Al menos 325 muertos en 13 meses ha dejado la crisis de Nicaragua, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organismos locales suman hasta 593. El Gobierno reconoce 199.



A los presos y muertos se suman cientos de desaparecidos, miles de heridos, y decenas de miles de personas que han huido al exilio. EFE