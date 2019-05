Exvicepresidente Biden llama a unidad y califica a Trump de "divisor en jefe"

Washington.



El exvicepresidente de EE.UU. Joe Biden convocó este sábado a la unidad frente a lo que consideró una política que está "separando" al país y enfiló sus críticas hacia el actual gobernante, Donald Trump, al que calificó de "divisor en jefe".



Ante centenares de seguidores que lo acompañaron en un acto de campaña en Filadelfia, que describió como "el lugar de nacimiento" de la democracia estadounidense, Biden apuntó que los demócratas quieren unir al país y expresó su deseo de restaurar el alma de esta nación.



Pensilvania, el estado al que pertenece Filadelfia, es considerado clave para la campaña del líder demócrata, que el pasado 25 de abril anunció su candidatura por su partido de cara a las elecciones presidenciales de 2020.

"Nuestra política se ha vuelto tan mala, tan mezquina, tan negativa, tan partidista, tan enojada y tan improductiva", se quejó el que fue el segundo a bordo durante la Administración de Barack Obama (2009-2017) en su intervención.



Según defendió, se postula para ofrecerle a Estados Unidos "un camino diferente".



"Si el pueblo estadounidense quiere un presidente para aumentar nuestra división, para dirigir con el puño cerrado, la mano cerrada y el corazón duro, para demonizar a los oponentes y escupir odio, no me necesitan, tienen al presidente Donald Trump", sentenció.



Por ello, en otro aparte de su discurso invitó a decir "no más" a la que consideró una política que esté separando a Estados Unidos.



"Nuestra política de hoy transita en la división y nuestro presidente es el divisor en jefe", lamentó.



Biden subrayó que Trump "heredó una economía de la Administración de Obama-Biden que le fue dada, al igual que heredó todo lo demás en su vida".



"Al igual que todo lo demás que le han dado en su vida, también está en el proceso de derrochar eso", sentenció.



El veterano político, de 76 años, compite en una contienda en la que ya hay 22 aspirantes a la candidatura demócrata, después de que el miércoles formalizara su aspiración al alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.



Entre los candidatos demócratas, que suma ya el mayor número de aspirantes logrado por cualquier partido político en la historia de EE.UU., destacan figuras como los senadores Bernie Sanders, Kamala Harris y Elizabeth Warren, el excongresista Beto O'Rourke y el alcalde de South Bend (Indiana), Pete Buttigieg.