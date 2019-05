Bill De Blasio presentará su candidatura a la Presidencia de EEUU

Nueva York, Estados Unidos.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, presentará mañana jueves su candidatura para las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos, uniéndose así a unos 20 competidores demócratas, según informaron este miércoles medios locales.



Tras días de especulación sobre su concurrencia a las primarias demócratas, una fuente de su campaña indicó al canal NBC que lo anunciará este jueves, mientras que ABC7 desgrana que De Blasio aparecerá mañana junto a su esposa en el programa matutino "Good Morning America".

De Blasio, de 58 años y alcalde de Nueva York desde hace seis -actualmente en su segundo mandato-, hará el anuncio formal y después emprenderá una ruta de cuatro días con varias paradas por los estados de Iowa y Carolina del Sur, indican esos medios.



En Iowa, De Blasio y su esposa, Chirlane McCray, se reunirán con con el alcalde de Des Moines, con la Asian Latino Coalition y acudirán a un instituto, según detalla The New York Post citando a un organizador de la agrupación.



El sábado viajará a Carolina del Sur y pasará por las ciudades de Columbia y Charleston, mientras que el domingo acudirá a la graduación de su hijo en la Universidad de Yale.



El primer edil de la Gran Manzana, que fue reelegido con holgura para el cargo en 2017 pero cuenta con muchos detractores, lleva un tiempo evitando pronunciarse sobre el asunto, aunque vaticinaba una decisión durante este mes de mayo.



Una encuesta de Quinnipiac University fechada en abril indica que en torno al 44 % de los votantes neoyorquinos aprueban su gestión, pero un 76 % no creen conveniente que se presente a la presidencia.

De Blasio ha impulsado políticas de corte progresista en la ciudad más grande de EEUU, con 8,6 millones de habitantes, sobre todo centradas en la lucha contra la desigualdad, que fue el eje de su campaña en 2014.



Entre los más de veinte candidatos a las primarias demócratas, destacan el exvicepresidente Joseph Biden, los senadores Bernie Sanders, Kamala Harris y Elizabeth Warren o el excongresista Beto O'Rourke.



Este lunes, el alcalde De Blasio protagonizó un acto en defensa del medio ambiente y amenazó con multar al consorcio fundado por el presidente de EEUU, Donald Trump, si no reduce las emisiones de gas invernadero de ocho de esos altos edificios que tiene en la Gran Manzana antes de 2030.EFE