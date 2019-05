Trump Jr. comparecerá ante el Congreso por la trama rusa

Washington, Estados Unidos.

Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente estadounidense, ha aceptado comparecer ante el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos tras alcanzar un acuerdo con los legisladores para hablar de sus contactos con los rusos, informaron medios de comunicación.



De acuerdo a ese pacto, Donald Trump Jr. testificará entre dos y cuatro horas a mediados de junio y las preguntas se centrarán en cinco o seis temas relacionados con sus contactos con los rusos.



Tras esa comparecencia, el hijo del mandatario de EEUU, Donald Trump, no tendrá que volver a testificar ante el Comité de Inteligencia del Senado, según los términos del acuerdo.





El pasado 8 de mayo, ese comité emitió una citación judicial para forzar a Donald Trump Jr. a testificar sobre sus contactos con los rusos, entre sospechas de que podría haber mentido a los legisladores sobre ese tema.



La citación judicial es la primera que el Congreso de EEUU emite contra un hijo del presidente estadounidense, y confirma que la rama legislativa mantiene abierta su indagación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016, después de que el fiscal especial Robert Mueller concluyera su propia pesquisa.



El comité, de mayoría republicana, quiere que Donald Trump Jr. vuelva a testificar ante ellos, a puerta cerrada, sobre las circunstancias que rodearon el encuentro que mantuvo con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, el 9 de junio de 2016 en la Torre Trump de Nueva York.



La oposición demócrata cree que, en sus conversaciones anteriores con el Congreso, el hijo del mandatario podría haber mentido a los legisladores acerca de si informó o no a Trump de que se produciría esa reunión, informó en su día el diario The Washington Post.



El encuentro en la Torre Trump -al que también asistieron el yerno del ahora presidente, Jared Kushner, y su entonces jefe de campaña, Paul Manafort- centró parte de la investigación de Mueller, pero él concluyó que no había pruebas de que la campaña republicana hubiera colaborado con Rusia en su presunta injerencia electoral.

Sin embargo, el informe de Mueller indica que Michael Cohen, que durante la campaña de 2016 era el abogado personal de Trump, asegura que estuvo en una reunión en la que Donald Jr. le dijo a su padre que tenía previsto ir a un encuentro "para obtener información desfavorable sobre (Hillary) Clinton", la candidata demócrata.



El acuerdo alcanzado este martes puede allanar el camino para aclarar un asunto que ha dividido a los republicanos en el Senado.



Algunos senadores conservadores, liderados por Lindsey Graham, han criticado que el hijo del presidente haya sido citado a declarar ante el Comité de Inteligencia sobre sus interacciones con los rusos después de que Mueller determinara en su informe que no halló pruebas sobre una coordinación entre el equipo electoral del ahora mandatario y Rusia en la campaña para las elecciones de 2016. EFE