VIDEO: Hombre se resbala y muere tras intentar tomar la selfie perfecta

Bombay, India.

Muchos jóvenes arriesgan su vida al intentar obtener la foto perfecta para presumir en sus redes sociales, unos lo logran mientras que otros han salido lesionados y los más desafortunados han encontrado la muerte.

En Bombay, India un joven pereció tras tratar de conseguir una selfie con un paisaje espectacular. En el clip se observa al hombre en el borde un edificio que es uno de los más altos de la ciudad.

Solo pasan unos segundos cuando el hombre de la nada pierde el equilibrio, resbala y cae en picada. El clima también no favoreció al muchacho ya que como se observa es un día lluvioso. La policía local no brindó más detalles acerca del acontecimiento, la víctima aún no ha sido identificada.

Este acto se une a los más sonados por ‘selfies mortales’, una acción similar ocurrió en Panamá en 2018, cuando una joven también pareció al caer de un edificio.

Recientemente en Honduras también sucedió un suceso similar, una joven hondureña murió al caer de 40 metros por tomarse la foto perfecta en Santa Bárbara.

Arriesgar la vida por una foto no vale la pena y expertos piden a los jóvenes que no arriesguen sus vidas por unas fotografías.





