Moreno acusa a Correa de la trama “INA Papers”

Quito, Ecuador.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, achacó la denuncia de supuesta corrupción que le ha salpicado en los últimos días a una “trama típica” para desprestigiarle, de las que dijo solía hacer su antecesor y excorreligionario Rafael Correa.

Moreno rechazó las denuncias de supuesta corrupción y, aunque no se refirió a Correa por su nombre, aseguró que ese tipo de estrategias de desprestigio fueron comunes en el anterior Gobierno, del cual fue en los primeros años el Vicepresidente pero que ahora siente una profunda “decepción”.

Correa y allegados han denunciado que Moreno supuestamente se benefició de una cuenta en un paraíso fiscal en Panamá para adquirir bienes, incluido un departamento en España, y han pedido a la Fiscalía que investigue esa denuncia.

Moreno, aunque admitió que su hermano tenía una cuenta de una empresa en Panamá, aseguró que él no conocía de ella y aclaró que ello no supone una ilegalidad, ya que su familiar no es un empleado del Estado.

2012 año cuando se creó en Belice la empresa offshore INA Investment Corporation, que tenía una cuenta secreta en el Balboa Bank de Panamá.

El presidente ecuatoriano también acusó a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, de redundar “en sus violaciones” a un acuerdo de convivencia impuesto por Quito, y contempla retirarle el asilo. El mandatario insistió en que su país busca un arreglo a la situación de Assange, quien permanece desde 2012 asilado en la legación ecuatoriana en Londres.

A raíz de la divulgación de fotos, videos y conversaciones íntimas de Moreno contenidas en sus dispositivos móviles, el gobierno denunció ante un relator de la ONU la filtración de información privada del gobernante a través de WikiLeaks y cuentas en Twitter y Facebook.

El portal inapapers.org denuncia supuestos hechos de corrupción del presidente, quien niega las acusaciones y aseguró -sin dar nombres- que conoce el origen de las filtraciones.

“Sabemos quién paga esto. Sabemos perfectamente. Está identificado con los que se llevaron miles de millones de dólares en la década pasada”, en la que gobernó Correa (2007-2017), expresó Moreno.

El gobernante, quien no precisó si será retirado el asilo al australiano, agregó: “No es que (Assange) no pueda hablar libremente, no es que no pueda expresarse libremente, pero no puede mentir y peor aún hackear o meterse en las cuentas o en los teléfonos privados”.