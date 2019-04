Indignado alcalde de Nueva Jersey estudia imponer peaje a los neoyorquinos

Nueva York, Estados Unidos.



La aprobación en Nueva York de un impuesto por tener acceso a la parte baja del distrito de Manhattan ha indignado a Steve Fulop, alcalde de la vecina Nueva Jersey, al punto que considera que también debería imponer un peaje a los neoyorquinos por acceder a su ciudad.



“Podemos hacer lo mismo”, señaló al periódico NJ.com. el alcalde de Nueva Jersey, capital del estado del mismo nombre y ubicada frente a Manhattan, al otro lado del río Hudson, tan cerca que es considerada parte del área metropolitana de la Gran Manzana.



“¿Por qué Nueva Jersey no puede imponer un impuesto de viaje a residentes de Nueva York que excluya a los residentes de Nueva Jersey? Así nosotros podemos asignar fondos a nuestro sistema de transporte”, indicó Fulop en su cuenta de Twitter.



De acuerdo con el alcalde demócrata, cualquier impuesto de viaje debe beneficiar a la región y no solo a Nueva York, que busca con esta medida aliviar la congestión de tránsito por debajo de la calle 60 de Manhattan, incluido el distrito financiero.

Enfrentados



El impuesto aprobado el domingo por el Parlamento de Nueva York como parte del nuevo presupuesto será para el beneficio económico de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA).



En particular el 80 % será destinado a la rehabilitación del centenario metro que recorre la ciudad, declarado en estado de emergencia por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en 2017.



En un tuit el lunes, tras conocerse la acción de Nueva York, Fulop indicó que todos los residentes de Nueva Jersey deberían de estar preocupados.



“Reducir los vehículos en general es una buena cosa para la ciudad de Nueva York pero Trenton (la sede del gobierno de Nueva Jersey) y la Autoridad de Puertos (que controla puentes, túneles, aeropuertos y puertos y que administran ambos estados) no tienen planes concretos para invertir o mejoras en el Path o la New Jersey Transit”, dijo al referirse a las líneas de trenes que viajan entre Nueva Jersey y Nueva York.



El gobernador del estado de Nueva Jersey, Phil Murphy, había manifestado a su vecino de Nueva York, Andrew Cuomo, en una carta enviada el pasado viernes, que los fondos que serán recaudados deberían beneficiar también a su estado.



Murphy, demócrata como Cuomo, le pidió que considerase asignar parte de los ingresos a la compañía estatal de transporte público NJ Transit, que administra trenes, autobuses y tranvías, y a la red ferroviaria PATH, que conecta Nueva Jersey con Manhattan.



Una encuesta publicada hoy por la Universidad de Quinnipiac, en Connecticut, reveló que la mayoría de los neoyorquinos (52 %) se oponen al impuesto de viaje y que un 40 % considera que no será efectivo para resolver la congestión de tránsito en esa zona. EFE