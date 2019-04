Casa Blanca da pases de seguridad a 25 personas que ya se les había rechazado

Washington, EEUU

La Casa Blanca otorgó acreditaciones de seguridad a 25 personas del entorno del presidente Donald Trump cuyas solicitudes habían sido rechazadas por funcionarios previamente, según dijo una trabajadora al Congreso estadounidense y del que informó este lunes diversos medios locales.

De acuerdo con las informaciones, la gerente de la Oficina de Personal de Seguridad en la Casa Blanca, Tricia Newbold, informó al Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes de que entre ellos había dos oficiales de alto nivel que siguen trabajando en la Administración Trump, así como otros contratistas y empleados de la oficina del presidente.

Según el medio, que cita un memorando publicado por el Partido Demócrata, los trabajadores a los que les fue concedida dicha acreditación de seguridad no fueron identificados.

Sin embargo, The New York Times destaca informaciones previas en las que aseguraban que el propio presidente Donald Trump forzó a su ex jefe de gabinete, John Kelly -que dejó el cargo en diciembre-, a dar un pase al yerno del presidente, Jared Kushner, que ejerce de asesor para el mandatario.

Newbold, que ha trabajado para la Casa Blanca durante 18 años, aseguró al comité que las acreditaciones fueron denegadas por razones que incluían "influencia extranjera, conflictos de intereses, conductas personales, problemas financieros, uso de drogas y conductas criminales".

Estos rechazos fueron enmendados por otros oficiales de alto rango que no siguieron los procedimientos diseñados para mitigar los riesgos de seguridad.

"Siento que, ahora mismo, esta es mi última esperanza para poder traer de vuelta la integridad a nuestra oficina", aseguró el 23 de marzo al comité la trabajadora, que decidió testificar después de que sus quejas a sus superiores no fueran escuchadas.

Las declaraciones al Comité, controlado por el Partido Demócrata, van a incrementar la presión sobre la Casa Blanca en torno a las prácticas para garantizar la seguridad en torno a los secretos nacionales y otros casos de alto nivel.

Además, el presidente del Comité, el demócrata Elijah Cummings, envió una carta este lunes a la Casa Blanca para requerir información adicional sobre estos procesos, así como para poner personal a disposición de la cámara para interrogarlos al respecto.

Con todo, la Casa Blanca argumenta que la concesión de credenciales de seguridad es exclusiva del poder ejecutivo y que el Congreso no tiene autoridad para requerir esa clase de información.

Cummings requirió información sobre la adjudicación de los pases de seguridad de Kushner, su mujer e hija y asesora del presidente Ivanka Trump, y el asesor de seguridad nacional, John Bolton. EFE