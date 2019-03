López Obrador ve exagerada reacción a su exigencia de disculpa por conquista

México.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró este miércoles que las reacciones son exageradas en torno a su petición al rey de España y al papa Francisco para que se disculpen por los abusos cometidos durante la conquista.



"Vamos a esperar un tiempo a que se serenen los ánimos. Se me hace que hubo una sobre respuesta, se exageró mucho, lo cual demuestra que ahí está el tema, subterráneo", dijo este miércoles el mandatario, en la conferencia de prensa que se celebró en la fronteriza Tijuana.

López Obrador informó este lunes que pidió por carta a Felipe VI y al papa Francisco que se disculpen por los abusos cometidos por los españoles y la Iglesia católica durante la conquista del actual México.



En respuesta, el Gobierno de España lamentó profundamente que se hiciera pública la carta y rechazó "con toda firmeza" el contenido.



Desde la escena política española y mexicana también ha habido un alud de reacciones, en su mayoría negativas.

Cuestionado por la prensa, este miércoles López Obrador retomó el tema y consideró que la "polémica" es buena porque "nos lleva a revisar nuestro pasado".



"Y esto es muy importante, porque el que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber a dónde va. La historia es la maestra de la vida", reflexionó.



Ante informaciones que apuntan a que el papa Francisco no visitará México en 2021 -cuando se conmemoran los 500 años de la caída a manos de españoles de Tenochtitlan, la actual Ciudad de México- y tampoco pedirá disculpas, López Obrador dijo "no saber" de esta respuesta.



"Él siempre va a ser bienvenido a México, y él pidió perdón en Bolivia. Lo que estamos solicitando es lo mismo a los pueblos originarios de México", apuntó.



Finalmente, aseguró que en su petición de disculpa no está buscando una "indemnización" sino solamente "aclarar lo sucedido".



"No vamos a confrontar a nadie, pero no padecemos amnesia", agregó.



Este martes, el diario Reforma filtró la carta que López Obrador envió al rey de España y al Vaticano.



Pero este miércoles, López Obrador aseguró que este no era más que un "borrador mutilado".



"Parece que publicaron dos hojas, de cuatro que tiene la carta", indicó el mandatario, que reiteró que su equipo no dará a conocer el contenido de la misiva.



De acuerdo con este borrador publicado en el periódico, el líder izquierdista pidió en el mensaje enviado al rey y al papa que la ceremonia de reconocimiento por los 500 años de la conquista y sus agravios fuera pública.



El presidente planteó que se acuerde y redacte "un relato compartido, público y socializado de su historia común a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a nuestros respectivos Estados".