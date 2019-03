Venezuela se paraliza por nuevo apagón, segundo del mes

Caracas, Venezuela.

Venezuela volvió a quedar ayer sumida en un apagón que afectó a sus principales regiones, incluida Caracas, casi 20 días después del masivo corte eléctrico que mantuvo paralizado y dejó sin servicio de agua al país por una semana.

Caracas y al menos 17 de los 23 estados en Venezuela fueron afectados, denunció el líder opositor Juan Guaidó y usuarios en las redes sociales que utilizaron la etiqueta #SinLuz o #Apagón para reportar los cortes.

La falta de electricidad afectó de inmediato los semáforos, el metro, las redes de telefonía celular e Internet y los comercios de Caracas, que rápidamente bajaron sus cortinas. Algunos hospitales suspendieron la atención en la capital, según usuarios de Twitter.

“Esto es ya demasiado porque afecta las carnes, los pollos, todo lo que es comida se daña, es pérdida total”, indicó Leo, de 19 años y quien trabaja en un restaurante del centro comercial San Ignacio, en el este de Caracas. A su lado una decena de empleados se sentaron en la calle a esperar resignados. “Ahora debemos caminar toda Caracas porque no hay metro”, se quejó Alejandra, la cajera del restaurante. “Todo gracias a nuestro presidente, que después le echa la culpa a Estados Unidos”, ironizó. En Maracaibo, capital del petrolero estado Zulia, los internautas aseguran que el servicio es “inestable” y que la luz “va y viene”. “De nuevo apagón, no Dios mío, no”, tuiteó Flore Melero, una residente de 29 años de la ciudad de Ocumare del Tuy, en el sudeste de Caracas.

LEA: Exfiscal y candidata presidencial de Guatemala teme ser asesinada

El diputado opositor Carlos Valero dijo en su cuenta de Twitter que además de Caracas, los estados de Aragua, Delta Amacuro, Lara, Zulia, Monagas, Bolívar, Portuguesa, Yaracuy, Anzoátegui, Mérida, Táchira, Nueva Esparta, Carabobo y Miranda sufrieron el nuevo corte, sin ofrecer mayores detalles.

En varias zonas de la ciudad se produjeron grandes aglomeraciones de personas queriendo ingresar a los autobuses para desplazarse. El comercio también cerró por la falta de energía.

Se trata de “un ataque al centro de carga y transmisión de nuestro sistema eléctrico nacional”, específicamente en la hidroeléctrica de Guri (estado Bolívar), dijo el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, en la televisión gubernamental.

Guri genera 80% de la energía que consume este país de 30 millones de habitantes.

Cuando se cumplían unas tres horas de la falla, Rodríguez dijo que la intención de “la ultraderecha”, a la que responsabiliza de la emergencia, “es sumir a la población en profunda desazón”.

Los cortes de electricidad son frecuentes en el país petrolero, y sistemáticamente el ministro de Electricidad, general Luis Motta, los atribuye a sabotajes de la oposición.