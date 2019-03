Apuñalan a un sacerdote mientras oficiaba una misa en Montreal

Canadá.

Un sacerdote fue apuñalado durante una misa transmitida en vivo el viernes en el Oratorio Saint Joseph's Oratory en Montreal, la iglesia más grande de Canadá, dijo la Policía.

El sospechoso fue arrestado en la basílica católica romana poco después, mientras que el sacerdote fue trasladado al hospital.

La policía dijo a la AFP que fue "herido ligeramente en la parte superior del cuerpo" cuando, de acuerdo con testigos citados por las autoridades, "el sospechoso corrió de repente hacia el sacerdote y lo atacó con un cuchillo".

Lea también: Prohíben a "chalecos amarillos" manifestarse en Campos Elíseos de París

Sin embargo, su vida no corre peligro. Según el portavoz de la basílica católica, una de las más importantes de Canadá, el sacerdote agredido es el rector de la oratoria, el padre Claude Grou.

Fue atacado durante la misa de las 08H30, transmitida en vivo por internet y a la que asistieron cincuenta personas, según los primeros testimonios. Cuando la policía llegó, el presunto atacante ya había sido reducido por los servicios de seguridad de la iglesia, dijo la portavoz Céline Barbeau.

Según un asistente a la misa entrevistado por Radio Canadá, el atacante es un hombre "blanco" y de "estatura alta". "Lo vi desenfundando su cuchillo y, corriendo, abalanzarse sobre el padre", dijo. "Cuando vi eso, salí gritando para ir a la sacristía y alertar a seguridad".

Police arrested this man at oratory following stabbing of a priest this morning @CTVMontreal pic.twitter.com/H8hr6vPr5c