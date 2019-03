Deportan a madre hondureña después de vivir 20 años en EEUU 

Miami, Estados Unidos

La madre hondureña quien vivió durante 19 años en Estados Unidos fue deportada en las últimas horas de Estados Unidos.

"Yo tenía la esperanza que me iban a decir que no me fuera", dijo Jessica Elizabeth Lemus a telemundo51.com al despedirse de sus hijos, esposo y familiares en el aeropuerto de Miami.

La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) había ordenado la deportación de Jessica Elizabeth Lemus para el 20 de marzo de 2019.

La inmigrante ya no permanecerá unida con su familia. "Me preocupa -sus hijos- porque no sé cómo van actuar de ahora en adelante al ver que mami no está", dijo entre lágrimas la madre hondureña.

“La señora Lemus recibió todo el proceso legal apropiado y que no tiene una base legal para permanecer en Estados Unidos”, aclaró en un comunicado la oficina de ICE.

También remarcó que los inmigrantes que violen la ley podrán ser detenidos y deportados.

Jessica Elizabeth Lemus no pierde la esperanza de volver a Estados Unidos para estar con su familia.

Jessica recordó a las autoridades que ella no llegó a Estados Unidos a hacer nada malo, más bien que llegó a luchar.

Dato Jessica Elizabeth Lemus y su hermana ingresaron a de maneral ilegal a Estados Unidos en 2000. Ambas fueron detenidas en la frontera con México por agentes federales y puestas en proceso de deportación.

Después de negarle la petición de asilo, Jessica obtuvo un stay of removal (perdón administrativo provisional de deportación) y un permiso de trabajo.

En 2016, el padre de Jessica, residente legal permanente, envió el Formulario I-130 para ajustar el estado migratorio de su hija. Le aprobaron la solicitud pero, como ella misma asegura, “faltan tres años en el boletín (de visas) para que […] pueda ir a buscar mi residencia”, según una publicación de Univisión.

Ahora Jessica tendrá una nueva esperanza para regresar a Estados Unidos y volver a unirse con su familia. Desde Honduras llevará el proceso que inició su padre.