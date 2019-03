La SIP condena los asesinatos de dos periodistas en Honduras y México

Miami.



La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este lunes los asesinatos de dos periodistas en Honduras y México y alertó sobre los graves riesgos que enfrentan los comunicadores en una región con sistemas de protección deficientes en muchos países.



La SIP, con sede en Miami, publicó un comunicado en el que se refiere al asesinato de Gabriel Hernández, perpetrado el 17 de marzo en la ciudad de Nacaóme, en el sur de Honduras, y al de Santiago Barroso Alfaro, ocurrido el 15 de marzo en San Luis Río Colorado, en el norte de México.

La presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, expresó su solidaridad con los periodistas hondureños y mexicanos que "experimentan desde hace muchos años una sensación de hartazgo, impotencia e indefensión por la impunidad de la mayoría de los crímenes contra sus colegas".



Domínguez, directora del periódico colombiano El País, agregó que "a esta situación se suman las deficientes o nulas investigaciones y la ineficacia de los mecanismos de protección existentes".



Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, instó a las autoridades de Honduras y México a "investigar de manera expedita y con profundidad todas las líneas vinculadas con su trabajo periodístico con el propósito de conocer los móviles y aplicar justicia".

Rock, director del diario digital mexicano La Silla Rota, dijo que "estos graves problemas de violencia e impunidad han sido denunciados de manera insistente hace muchos años, pero aún no se les dan respuestas serias y eficientes. Mientras tanto esto no se haga, seguiremos lamentando la muerte de periodistas".



Hernández, de 54 años, conducía el programa de opinión "El pueblo habla" en el Canal Valle TV, desde donde solía denunciar las irregularidades en la Alcaldía y criticaba a políticos locales. Era además corresponsal de la Radio Globo de Tegucigalpa.



El periodista hondureño se dirigía a su casa cuando fue interceptado por desconocidos que dispararon sobre él. De acuerdo con medios y organizaciones periodísticas, Hernández había solicitado protección debido a amenazas en su contra, pero le fue negada.



Barroso Alfaro, de 47 años, era conductor del programa "Buenos Días San Luis" en la radio Río Digital, director del diario digital RED 653, colaborador del semanario Contraseña y catedrático de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado (Sonora).



Alrededor de las nueve de la noche tocaron en la puerta de su casa, cuando el periodista abrió, fue atacado. Recibió varios disparos que le ocasionaron la muerte.



No se conocen antecedentes de amenazas en su contra.



Los directivos de la SIP destacaron que durante la reunión de medio año que la organización celebrará en Cartagena (Colombia), del 29 al 31 de marzo, están programadas dos actividades especiales sobre el tema de la violencia y la impunidad contra periodistas.



El 29 de marzo se realizará un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por el caso del periodista colombiano Nelson Carvajal Carvajal, asesinado el 16 de abril de 1998 y sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos humanos dictó una sentencia contra el Estado de Colombia.



Esta ceremonia contará con la presencia de 18 familiares del periodista.



Al día siguiente se celebrará el panel "En busca de justicia. Cómo derrotar a la impunidad en casos de periodistas asesinados", en el que participarán periodistas, representantes de organizaciones de derechos humanos, de prensa y del Estado de Colombia.



La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas y compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental.