California suspende la pena de muerte

California, Estados Unidos.

La pena de muerte en California quedó suspendida, luego que el gobernador Gavin Newsom impuso este miércoles una moratoria que beneficiará a los 737 detenidos del "corredor de la muerte" de este estado.



Newsom, integrante del Partido Demócrata que asumió el gobierno el 1° de enero, ha sido un férreo opositor a la aplicación de la pena capital.



"La pena de muerte ha sido un absoluto fracaso. Discrimina en función de color de piel o la cantidad de dinero que se tiene", dijo en una rueda de prensa. "Es ineficaz, irreversible e inmoral", subrayó.





"Va en contra de los valores que defendemos, por eso California está poniendo fin a este sistema fallido", acotó el gobernante.



Aunque las encuestas muestran que los californianos están a favor de la cadena perpetua sobre la sentencia de muerte, dos propuestas para abolir la pena capital fueron rechazadas en las urnas, 2012 y 2106.



En la última elección, de hecho, se aprobó una propuesta a favor de que los procedimientos sean acelerados y más expeditos. Esa medida está siendo analizada por la Corte Suprema del estado.



"Desafiando a los votantes, el gobernador de California detendrá todas las ejecuciones con pena de muerte de 737 asesinos a sangre fría. Los amigos y familiares de las siempre olvidadas VÍCTIMAS no están encantados, ¡y yo tampoco!", escribió en su cuenta de la red Twitter el presidente Donald Trump.





En cuatro décadas, 13 personas fueron ejecutadas en California, la última en 2006.



"¿Tenemos el derecho de matar?"

Newsom ordenó el fin del protocolo de inyección letal y dijo que mientras hablaba con la prensa, la sala de ejecuciones en la famosa prisión de San Quentin estaba siendo desmantelada.



"¿Tenemos el derecho de matar?", se preguntó mientras insistía que la decisión no se traducía en libertad para los condenados.



"Esa gente no va a ser liberada por esta medida, seguirán rindiendo cuentas", dijo. "No queremos unirnos a Arabia Saudita... Corea del Norte. No queremos ser parte de lo que está sucediendo en Irán, Irak, China, Somalia, Pakistán y Egipto", expresó.



Newsom, que se mostró emocionado durante la conferencia de prensa, indicó que el objetivo es abolir la pena de muerte de forma definitiva.



Informó también que se reunió con familiares de las víctimas en días recientes y reconoció que estaban divididos sobre el tema.



"Ayer me reuní con alguien que dijo que se trataba de erradicar el mal, y que teníamos la responsabilidad de erradicar el mal ejecutando a los condenados a muerte", afirmó sobre la postura de una de esas personas. Pero luego relató que "Una madre me dijo 'no tiene ningún derecho de tomar una vida en nombre del asesinato de mi hija'".



Los 737 detenidos en el corredor de la muerte representan un cuarto de la población condenada a muerte en Estados Unidos.



Entre los condenados esperando ejecución destaca Lonnie David Franklin Jr, conocido como "Grim Sleeper" (Durmiente sombrío), que fue sentenciado a la máxima pena por 10 asesinatos entre 1985 y 2007.



También está Scott Peterson, que asesinó a su esposa embarazada y al bebé en gestación en 2002. Fue sentenciado a recibir la inyección letal en 2005.



Según Human Rights Watch (HRW), con esta moratoria California sigue una tendencia creciente y se une así a Colorado, Oregon y Pensilvania, que impusieron prohibiciones similares, así como a otros 20 estados que ya abolieron definitivamente la pena de muerte.



La aplicación de la pena capital está en retroceso en Estados Unidos, con 25 ejecuciones en 2018 frente a 98 en 1999. Tres condenados a muerte fueron ejecutados en todo el país este año.