Guatemala revoca inscripción como candidata a la Presidencia a hija del ex dictador Ríos Montt   

Ciudad de Guatemala.



Una decisión judicial provocó este martes que se revoque la inscripción como candidata a la Presidencia de Guatemala de Zury Maité Ríos Sosa, hija del fallecido exdictador José Efraín Ríos Montt.



Esto se produce después de que la Corte de Constitucionalidad decidiera declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Tribunal del Supremo Electoral contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia de amparar a Zury y permitir su inscripción.



Zury Maité Ríos Sosa -hija de Ríos Montt, quien falleció en abril del año pasado y que gobernó de facto entre 1982 y 1983- buscaba participar en las elecciones del próximo mes de junio, las segundas consecutivas, esta vez con el partido político Valor (que anteriormente se llamaba Partido Libertador Progresista).



El portavoz del máximo tribunal del país, Santiago Palomo, indicó a los medios de comunicación que el pleno, integrado por un total de siete magistrados, adoptó la decisión este martes con cuatro votos a favor (Bonerge Amilcar Mejía Orellana, Gloria Patricia Porras, José Francisco de Mata Vela y Mynor Par Usen) y tres razonados disidentes (la presidenta de la Corte Dina Josefina Ochoa Escribá y los magistrados Neftaly Aldana Herrera y Henry Philip Comte Velásquez).



Al resolver, los magistrados, por mayoría, declararon "con lugar" el recurso de apelación presentado entendiendo que las circunstancias "no hacen aconsejable el otorgamiento de la protección interina" solicitada por Ríos y su compañero de fórmula Roberto Molina Barreto, exmagistrado del constitucional.



El pasado 13 de febrero, el Supremo había otorgado esa protección y por tanto autorizado la inscripción de Zury, que había sido negada en primera instancia por el Registro de Ciudadanos y posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo Electoral.



Ambos se habían basado en el artículo 186 de la Constitución, que prohíbe que los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad de caudillos o de quienes hayan gobernado el país mediante golpes de Estado o asonadas militares aspiren a gobernar la nación.



Lo mismo había pasado en el año 2015, pero el Supremo también había autorizado en esa ocasión su inscripción y consiguió competir en los comicios.



José Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión el 10 de mayo de 2013 por el asesinato de 1.771 indígenas ixiles durante su régimen de facto, pero 10 días después el Constitucional anuló la sentencia por errores en el proceso y ordenó un nuevo juicio, durante el cual falleció el exdictador, en abril de 2018.







La hija de Ríos Montt, quien en las elecciones generales de 2015 logró 288,421 votos (5,89 %), no se ha pronunciado oficialmente tras esta decisión y se limitó a compartir una foto suya en las redes sociales con el título: "Nos vemos en las urnas".



Las partes aún no han sido notificadas pero el portavoz del Tribunal Supremo Electoral, Luis Gerardo Ramírez, dijo a Efe que Zury "ya agotó las instancias que tenía" dentro de la Justicia guatemalteca, aunque no descartó que apele a alguna instancia internacional.