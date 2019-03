Venezuela: Joven muere en los brazos de su madre por falta de luz en hospitales

Caracas, Venezuela.

El caos que impera en Venezuela por la escasez de alimentos y medicinas, aunado a un apagón nacional de más de cinco días, quedó evidenciado en un video que muestra a una madre cargar el cuerpo de su hija fallecida tras no poder recibir atención médica por la falta de electricidad.

Las impactantes imágenes, grabadas por una periodista venezolana en las afueras del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) en el estado de Carabobo, muestran a una mujer identificada como Elizabeth Díaz abrazando a su hija que acababa de morir en sus brazos.

Aunque la víctima tenía 19 años, pesaba apenas 10 kilos por la extrema desnutrición que sufría.

La madre relató que había llegado al centro médico pero que no pudieron atenderla por falta de luz. "La doctora me dije que ya terminaron su jornada, como no hay luz. Entonces iba a llevarla a Las Lomas (otro hospital)".



Cuando iba en camino, la mujer relató que la condición de su hija se agravó y falleció. "Empezó a eructar y eructar. De repente se quedó tiesa. Volví corriendo a mi casa a buscar a mi otra hija".





Díaz se trasladó luego a un tercer centro asistencial, donde debió esperar en la puerta con el cuerpo de su pequeña, y al confirmarse el fallecimiento, la enviaron a una morgue.

Esta joven se suma a las otras 20 víctimas registradas en los últimos cinco días en Venezuela a causa del apagón, según la ONG Médicos por la Salud, una organización que se encarga desde hace cinco años de registrar las deficiencias que hay en los 40 hospitales más importantes del país.

El médico Julio Castro, uno de los voceros de esta organización, difundió en su cuenta en Twitter un listado sobre los fallecidos hasta las 21.00 hora local (1.00 GMT) del 10 de marzo, pese a que el Gobierno de Nicolás Maduro ha negado que hayan muertes en hospitales producto del apagón.



De acuerdo con la organización, solo en el Hospital Manuel Núñez Tovar de Maturín, en el estado Monagas (este), han muerto 15 personas por las fallas eléctricas, mientras que en Caracas se ha reportado el fallecimiento de cuatro, todos ellos neonatos.



En Maracaibo, estado Zulia (noroeste), también murió un bebé y en Maracay, estado Aragua (centro), un paciente adulto.