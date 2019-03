Trump recauda en Florida unos 7 millones para campaña electoral de 2020  

Miami, Florida.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retornó a Washington este domingo tras pasar un fin de semana en su residencia de invierno y club social, Mar-a-Lago, en el sur de Florida, donde participó en actos pro fondos que recaudaron unos 7 millones de dólares.



Mar-a-Lago y hoteles en Palm Beach como el Four-Seasons, han albergado desde el viernes y hasta este domingo actos de recaudación organizados por el Comité Nacional del Partido Republicano (RNC, por sus siglas en inglés), en los que se dejaron ver Donald Trump y su esposa, Melania.



Portavoces del RNC señalaron al pool de periodistas que acompaña al presidente que al evento de este domingo acudieron 475 donantes, mientras que a la gala del viernes se dieron cita unos 300, y que entre ambos actos se recaudaron cerca de 7 millones de dólares para la campaña electoral de cara a las elecciones de 2020.





Durante la estancia de Trump en Mar-a-Lago, la Casa Blanca dio a conocer este domingo la autorización del presidente para que se entreguen fondos federales adicionales destinados a los trabajos de recuperación en Florida tras el paso el pasado octubre del huracán Michael.

La pasó relajado



La notificación motivó la respuesta inmediata del gobernador estatal, y simpatizante del mandatario, Ron DeSantis, quien agradeció a Trump por su "decisiva acción en este momento crítico" que viven los condados floridanos impactados Michael, el más poderoso que ha alcanzado la manga noroccidental del estado.

Como en anteriores visitas al sur de Florida, el presidente ha disputado partidos de golf con jugadores profesionales, como fue el caso de la 10 veces ganadora del circuito LPGA Lexi Thompson, el sábado, y con el actual número 1 Dustin Johnson este domingo.



Recurrió a Twitter para resaltar el incremento de la fuerza laboral (158 millones de personas, más que "en cualquier momento en la historia de nuestro país", dijo), así como a las bajas tasas de desempleo, entre otros logros durante sus dos años de mandato.



El presidente no se refirió a reportes periodísticos en torno a Li "Cindy" Yang, la expropietaria de un salón de masajes de Florida, y encargada de una firma de consultoría que promete a empresarios chinos contactos con el entorno del presidente.



La familia de Yang está vinculada al salón de masajes en Jupiter, Florida, en la que Robert Kraft, el dueño de los New England Patriots, fue detenido el pasado mes por solicitar actos sexuales.



El presidente y su esposa Melania volaron a bordo del Air Force One rumbo a Washington la tarde de hoy. EFE