Nueva York celebrará su "Año del Orgullo" más allá de World Pride y Stonewall

Nueva York.



La ciudad de Nueva York se prepara para celebrar su "Año del Orgullo" con un amplio abanico de actividades culturales más allá del debut estadounidense del World Pride, del que la gran urbe será sede, y del 50 aniversario de los disturbios de Stonewall, que prendieron la mecha del movimiento LGTBI.



Las principales instituciones artísticas de la Gran Manzana, desde el MoMA hasta el MET, pasando por la Filarmónica o la Biblioteca Pública, acogen exposiciones y proyectos dedicados a repasar la historia del colectivo y a festejar a sus protagonistas, opciones a las que se suman al menos cinco marchas.



Fred Dixon, máximo responsable de la agencia de turismo de la ciudad, NYC & Company, destacó que ha declarado 2019 como el "Año del Orgullo" para "dar un reconocimiento al espíritu perpetuo de la vibrante comunidad" LGTBI local, y que las actividades culturales estarán disponibles al público "durante todo el año".



El World Pride, celebrado en 2017 en Madrid, convertirá a la Gran Manzana en la capital internacional del colectivo por primera vez en Estados Unidos con un evento del 25 al 30 de junio, que se espera atraiga a unos 4 millones de visitantes y que coincide con el medio siglo de los disturbios de Stonewall, el 28 de junio de 1969.



El 30 de junio está convocada la Marcha del Orgullo Gay oficial en Nueva York, con presencia de autoridades y personalidades, y ese día también hay un desfile "alternativo" organizado por la coalición Reclaim Pride, que aglutina a unos 50 grupos activistas.



Entre las opciones que propone la agencia turística se encuentran dos grandes retrospectivas de artistas contemporáneos: una de Andy Warhol en el Whitney Museum, hasta el 31 de marzo, y otra de Robert Mapplethorpe en el museo Guggenheim, hasta enero de 2020.



La Biblioteca Pública de Nueva York acoge hasta el 14 de julio la exhibición "Love & Resistance: Stonewall 50", que explora el surgimiento de los derechos civiles de la comunidad LGTBI durante los años 60 y 70 a través de fotografías de los periodistas Tobin Lahusen y Diana Davies.



Recupera también la historia del movimiento la Sociedad Histórica de Brooklyn, con "On the (Queer) Waterfront", hasta el 7 de julio, sobre las comunidades que prosperaron a lo largo de la costa de Brooklyn en la década de 1800 y durante la Segunda Guerra Mundial.



Por su parte, la Sociedad Histórica de Nueva York en Manhattan propone varios proyectos hasta finales de septiembre, sobre la historia de la vida nocturna de la comunidad durante la segunda mitad del siglo XX y las vidas de las féminas homosexuales tanto antes como después de Stonewall.



El Museo Metropolitano (MET) lanza esta primavera la destacada exposición anual de su Instituto de Moda, que este año se inspira en el ensayo "Notes on Camp" producido por la escritora Susan Sontag en 1964, mientras que la Filarmónica propone experimentar la Sinfonía nº1 de John Corigliano, su "respuesta personal a la crisis del sida".



A otras exposiciones especiales en torno a Stonewall en el Museo de Brooklyn o el Museo Judío se suma una "subasta del orgullo" en las galerías Swann el 20 de junio, fecha en torno a la cual hay marchas y festejos programados por los cinco distritos de la ciudad: Staten Island, Harlem (en Manhattan), Queens, Brooklyn y El Bronx.



Además, a lo largo de todo el año y por toda la ciudad se podrán encontrar sitios históricos y culturales asociados a la comunidad LGTBI, entre ellos la casa-museo de Alice Austen en Staten Island, donde vivió la fotógrafa homosexual de principios del siglo pasado con su compañera.