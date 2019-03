Bolsonaro desata polémica al publicar video obsceno del Carnaval

Río de Janeiro, Brasil.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, publicó en su cuenta de Twitter un video con contenido sexual explícito para denunciar derivas del Carnaval, desatando furibundas polémicas en las redes sociales.



"No me siento cómodo al mostrar (esto), pero tenemos que exponer la verdad para que la población tenga conocimiento y pueda fijar sus prioridades. En esto se han convertido muchos blocos callejeros en el carnaval brasileño. Comenten y saquen sus conclusiones", escribió el mandatario ultraderechista.



El video colgado el martes, de 40 segundos de duración, muestra a tres hombres bailando sobre el techo de un parada de taxis en una concurrida calle de Sao Paulo durante un bloco (comparsa) de carnaval. Uno de ellos, con un arnés de parafernalia sadomasoquista que le deja el trasero al descubierto".



El video fue publicado al final de la tarde del martes en pleno auge del Carnaval de Brasil en la cuenta Twitter de Bolsonaro, que tiene 3,46 millones de seguidores.



La publicación de la grabación, que hasta el miércoles por la mañana tenía 2,43 millones de visualizaciones, se convirtió en tendencia dominante absoluta de la red social mundial, con tres hashtags: el de los adversarios de Bolsonaro, que reclaman su destitución (#ImpeachmentBolsonaro), el de sus defensores (#BolsonaroTemRazao) y un tercero más ecléctico (#goldenshowerpresident).



Algunos de los mensajes críticos acusaron al mandatario de usar una escena aislada para desprestigiar el carnaval. Otros le reprocharon una falta de decoro al no haber colocado la alerta de contenido no apto para menores y preguntaron si la publicación viola las reglas de Twitter.

"Bolsonaro, mi nieta de seis años se enteró de esta escena en su Twitter. Ella y otros millones de niños cuyos padres le siguen a usted. Quiero ver cómo el Presidente de la República le va a explicar lo que vieron. Necesitas tratamiento médico con urgencia", denunció el conocido periodista Fábio Pannunzio en su cuenta @blogdopannunzio.



Al principio, el video era de acceso libre, pero horas después apareció con visualización restringida.



"Este es el retrato de la sociedad que el PT (Partido de los Trabajadores, izquierda) aplaudía. Gracias presidente por rescatarnos de este infierno!", escribió por su parte @mjmacul_lima.



El mandatario, que subió al poder con el apoyo de las iglesias pentecostales y con un discurso de defensa de los valores tradicionales de la familia, fue objeto de burla y crítica en varios "blocos" de Carnaval. Y la agenda conservadora fue criticada por prestigiosas escuelas de samba que desfilaron en el Sambódromo de Rio de Janeiro.