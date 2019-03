Guaidó urge a las Fuerzas Armadas abandonar a Maduro

Caracas, Venezuela.

El líder opositor venezolano Juan Guaidó urgió a los miembros de la Fuerza Armada del país a tomar acciones con el régimen de Nicolás Maduro tras afirmar que ya son más de 700 los militares que han desertado.



"Las Fuerzas Armadas, ¿qué más van a esperar?, ya vieron como más de 700 oficiales están del lado de la Constitución, y por ahí hay unos cínicos que están diciendo que es poco", dijo Guaidó tras su regreso a Venezuela luego de salir del país, pese a una prohibición judicial.



"Sabemos que el 80 % está a favor del cambio, lo sabemos, se han comunicado con nosotros, nos han hablado", aseguró el jefe del Parlamento que en enero se proclamó presidente encargado de Venezuela, por considerar que Maduro usurpa la Presidencia.





Guaidó reiteró este llamado a las Fuerzas Armadas tras su llegada a Venezuela después de realizar una gira por varios países de Suramérica que inició el pasado 22 de febrero burlando así la prohibición de salida del país por parte del Gobierno de Maduro.



"Nos amenazaron a todos los que estamos aquí (...) de cárcel, de muerte, y le digo yo a ellos, no ha sido a través de la persecución, no va a ser a través de las amenazas que nos van a detener, aquí estamos más fuertes y unidos que nunca (...) con la mirada en el futuro", dijo.



Comentó, dirigiéndose a los miembros de la Fuerza Armada, que pese a estas amenazas "alguien no cumplió, muchos no cumplieron" las órdenes que supuestamente les dieron desde el Ejecutivo.

Vea: Rusia denuncia que EEUU busca imponer su modelo en América Latina



Reiteró que "la cadena de mando está rota porque el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas deriva del voto popular y quien usurpa funciones, por más que se quiera disfrazar con una banda porque estamos en carnavales, no es el presidente, aquí está el presidente encargado de la República de Venezuela", señaló.



Dijo a los militares que como jefe del Parlamento y como presidente encargado, "pide, exige, ordena", que "detengan definitivamente a los colectivos y presos que actuaron el 23 de febrero" como brazo armado del Gobierno de Maduro y reprimieron a los ciudadanos que ese día pidieron el ingreso de la ayuda humanitaria al país.



"Basta de impunidad, no podemos mirar a otro lado cuando masacran a nuestros indígenas", insistió.