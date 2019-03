Detienen a inmigrante que denunció abusos en centro de detención de EEUU  

Florida, Estados Unidos.

El argentino Claudio Rojas, participante en "The Infiltrators", un filme acerca de las cárceles para inmigrantes indocumentados en EEUU, está detenido en uno de esos centros y no podrá asistir este martes a la presentación en el Festival de Cine de Miami.



El indocumentado fue detenido el miércoles pasado cuando fue a una cita rutinaria con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), dijo a Efe su abogada, Sandy Pineda.



La abogada señaló que es raro que haya sido detenido justo esta semana, previa a la presentación de la película en Miami.



El argentino, de 53 años, aparece en "The Infiltrators", que mediante una combinación de imágenes reales con escenas de ficción narra la historia real de dos jóvenes activistas que se hicieron detener a propósito por ICE para ser recluidos en un centro de inmigrantes indocumentados de Florida.



El filme está dirigido por Alex Rivera y Cristina Ibarra y fue estrenado en el Festival de Sundance (Utah) en enero pasado.



Los hechos narrados ocurrieron en 2012, durante la Presidencia de Barack Obama, en el llamado Centro Transicional de Broward, situado en Pompano Beach (sureste de Florida), operado por la empresa privada Geo Group y reservado para inmigrantes "no violentos".



Rojas, que ya se había destacado por su activismo en defensa de los derechos de los inmigrantes, estaba detenido en ese centro cuando ingresaron Marco Saavedra y Viridiana Martínez, de la Alianza Nacional Juvenil de Inmigrantes, los "infiltrados", y enseguida colaboró con ellos.



Martínez explicó hoy a Efe que Rojas está pendiente de una "tramite administrativo" con el Departamento de Trabajo como parte de una solicitud que tiene pendiente de una visa T, destinada, entre otros, a ciertas víctimas de la trata de personas.



Precisó que esa agencia federal investiga a un antiguo empleador de Rojas, quien está detenido desde el miércoles pasado en el centro de Inmigración de Krome, en el suroeste del condado de Miami-Dade, por lo que no podrá acudir al estreno de la película en el festival de cine de Miami, que se celebra estos días.



En ese sentido, Pineda señaló que su cliente tuvo hoy una entrevista telefónica con el Departamento de Trabajo.



Martínez dijo que no sabía si se trataba de una "represalia de inmigración por la película", pero que "Claudio es uno de los pocos inmigrantes que han demostrado coraje excepcional".



Rojas entró por primera vez a Estados Unidos en el año 2000 con una visa por 90 días y dos meses después se le unieron su esposa y sus dos hijos.

Vea: Dos migrantes mueren en enfrentamiento entre "coyotes" en Chiapas



Pineda y su familia, que acudirán este martes a la presentación de la película en Miami, han solicitado la ayuda de congresistas del sur de Florida para que intercedan por Rojas, entre ellos Ted Deutch y Marco Rubio.



La familia de Rojas se asentó en Miami, donde trabajaba como jardinero y obrero, aunque empezó a tener problemas por su estatus migratorio en 2010. Dos años después llegó a hacer una huelga de hambre.



Los "infiltrados" y sus colaboradores como Rojas buscaban identificar a aquellos detenidos que se podían beneficiar de una directiva del gobierno de Barack Obama (2009-2017), conocida como "Morton Memo", que instruía a ICE a centrarse en perseguir solo a los indocumentados con antecedentes delictivos o que supusieran un riesgo para la seguridad pública, y darles a conocer sus derechos.



Al cabo de tres semanas de trabajo interno, Saavedra y Martínez dieron a conocer desde adentro lo que estaban haciendo y poco después fueron expulsados del centro de detención, pero habían dejado dentro la semilla de la rebeldía. EFE