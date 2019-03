Sanders inicia campaña electoral contra Trump, la "persona más peligrosa"

Nueva York.



El senador estadounidense independiente Bernie Sanders arrancó este sábado en Nueva York su campaña para las primarias del partido Demócrata ante varios miles de seguidores y prometió vencer al presidente Donald Trump, a quien calificó de la "persona más peligrosa de la historia moderna" de EEUU.



"No cederemos un solo estado a Trump", dijo Bernie a sus seguidores, que acudieron a la cita, en el barrio de Brooklyn a pesar de que las temperaturas no superaron los cero grados.



Bernie, de 77 años y originario de Brooklyn, el barrio neoyorquino donde ha decidido arrancar su carrera a las primarias demócratas, anuncio su candidatura el pasado 19 de febrero con el objetivo de destronar al presidente, el republicano Donald Trump.



Bernie es uno de los rostros más veteranos y con más aceptación entre los numerosos aspirantes demócratas que ansían ser los elegidos para enfrentarse cara cara a Trump en las elecciones de 2020.



Entre gritos de "Bernie, Bernie", varios miles de personas se dieron cita en el campus de la Universidad de Brooklyn, donde Sanders comenzó sus estudios superiores.



Jane Sanders, su mujer, fue la encargada de abrir el mitin destacando el Bernie más familiar, abuelo de siete nietos.



Para su esposa, que aseguró que uno de sus mayores honores en su vida es estar casada con Bernie, esta reunión "no es un momento, es un movimiento".



El senador por el estado de Vermont ya compitió en 2016 por la nominación demócrata a la Presidencia en unas primaras que finalmente ganó Hillary Clinton.



"Lo que prometo hacer es, al recorrer el país, tomar los valores de los que todos en Vermont estamos orgullosos: nuestra creencia en la justicia, en la comunidad, en la política de base y en las reuniones locales", dijo Sanders cuando anunció su candidatura.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó este miércoles la entrada en campaña del senador independiente Bernie Sanders, al que llamó "el loco Bernie".



"El Loco Bernie acaba de entrar en la carrera (electoral). Le deseo lo mejor", dijo en tono de burla Trump en Twitter.