Tegucigalpa, Honduras.

Un velo de misterio envuelve el caso Norlyn Cruz Flores (7), el niño asesinado a golpes y cuya principal sospechosa es su propia madre Reyna Elizabeth Flores Rosales (30), una mujer hondureña residente en los Estados Unidos.

Las abuelas, tanto materna como paterna, dejan todo a la justicia norteamericana. El padre del menor, que también reside en Honduras, pidió que le taparan el rostro y tocó el tema con pinzas, hablando con suspicacia.

Los extraños testimonios recogidos en el departamento de Francisco Morazán, zona central de Honduras, generan expectativas de los resultados que puedan arrojar las investigaciones en EEUU.

Imagen proporcionada por las autoridades de EEUU.

Familia paterna

En El Escanito, El Porvenir, Francisco Morazán, María de Jesús Cruz, abuela paterna del menor asesinado dice que recuerda a su nieto como un niño humilde, obediente y que venía a visitarlos a Honduras.

"Lo recuerdo como un niño bien obediente, educado. Él era bien cariñoso con todos nosotros", expresó.

Agregó que "cuando al niño le tocaba irse de regreso para Estados Unidos, decía que no quería marcharse".

La abuela paterna continuó diciendo: "Nosotros como familia estamos consternados. Lo que hizo esa madre no tiene nombre. Toda madre quiere a sus hijos, ya puede ser el hijo más ruin, siempre se les tienen cariño".

Norlan Geovany Cruz Cruz, padre del pequeño, ocultó su rostro aduciendo que lo hace por la seguridad de sus "familiares y amigos que están allá en los Estados Unidos".

Cruz Cruz cataloga a su exmujer Reyna Flores como una persona "de carácter fuerte. No quiero decir más sobre eso. No quiero involucrar a nadie. No quiero decir nada que vaya a involucrar a cierta persona y lo que le puedo decir es que el niño murió estando en sus manos. Las autoridades estadounidenses investigarán más sobre el caso".

Reyna Flores fue arrestada después de que se descubriera que supuestamente golpeó a su hijo de 7 años hasta provocarle la muerte en la ciudad de Sandy, Salt Lake.

Cuando fue preguntado sobre cómo recuerda a su pequeño, el progenitor se quebró en llanto.

"No fue mucho lo que conviví con él (el hijo), pero lo poco que estuve fue demasiado para conocerlo. Era un niño humilde; podría decir que se parecía a mí, lo puedo caracterizar por su carácter", dijo Cruz Cruz.

A Cruz se le trancó luego la garganta y no pudo continuar con la entrevista: "Disculpe, ya no puedo decir más".

Familia materna



En El Higuerito, otra aldea de Cedros, Francisco Morazán, la familia paterna lamentaba la muerte del pequeño.

Nora Flores, abuela materna, expresó: "Lo último que yo supe es lo que ella me narró cuando iba en la ambulancia. Mami, mi hijo se me va muriendo".

Mi hija solo me explicó esto: ‘Salí y lo dejé en el baño y cuando salí lo hallé sin respiración. Y tuve que llamar la ambulancia. Solo me dijo que estaba en el baño. Y que cuando ella regresó lo había hallado tirado en el piso sin respiración’.



"Solo hablaba y decía que no podía hablar, porque le iban a quitar el celular. Y que la estaban investigando. Tenía un salón de belleza. Daba servicios a domicilio", agregó.

La abuela paterna, nunca levantó su mirada, y viendo hacia el piso decía: "Solo puedo dejar todo esto a la justicia divina y a las leyes, que investigarán todo. Ellos van a estudiar el testimonio que dé mi hija. Ellos van saber si es culpa de mi hija, o si fue otra persona. Yo no la puedo juzgar, ni la demás gente tampoco puede hacerlo. Solo Dios puede juzgar a las personas; y, allá las leyes".

Flores concluyó "No le puedo decir que mi hija es inocente, porque yo no estuve con ella. Ella es la que cuidaba de sus dos hijos".

Investigación en EEUU en contra de la hondureña.

La Policía de EEUU acusa a Reyna Flores por dos cargos: abuso infantil y un cargo de peligro infantil.



Cuando el pequeño Norlyn Cruz Flores fue encontrardo en el piso de la sala de estar no respiraba y no tenía pulso por lo que Policía dice es un caso de abuso infantil.



Al parecer la mujer llamó a emergencia para reportar que su hijo no respondía. Según un informe de la Cárcel del Condado de Salt Lake, la hondureña afirmó que su hijo había estado en la ducha por una hora y cuando fue a ver cómo estaba "lo encontró inconsciente en el piso de la ducha".



También dijo que su hijo había sido tratado previamente por quemaduras, según el informe.



Los paramédicos y oficiales de Policía notaron una hemorragia en la nariz del niño y un "líquido rojo anaranjado en la boca", señala el informe. De acuerdo con el informe, el pequeño tenía múltiples lesiones y cicatrices en su cuerpo en varias etapas de la curación.



Él tenía quemaduras más antiguas en partes de su cuerpo, así como lo que parecían ser cicatrices o marcas de ligaduras en su cuello.



Tenía rasguños y cortes. "Su nariz, oreja y manos y heridas más profundas en su pierna izquierda, mano izquierda y axila".



El niño fue trasladado al Hospital Alta View y luego fue trasladado en un helicóptero médico al Hospital de Niños de Primaria, donde los médicos encontraron que estaba sufriendo un "traumatismo craneal significativo".



El informe médico indica que se descarta un accidente como una posible causa de muerte del niño. Compararon el daño y el sangrado en el cerebro con lo que se observa en el síndrome del bebé sacudido.



Un testigo dijo a los investigadores que Flores Rosales había sido denunciada a la División de Servicios para Niños y Familias en el pasado porque su hijo "constantemente tenía nuevos moretones, marcas y lesiones", según la policía.



La hondureña tiene un historial de ser una fugitiva de la justicia. También fue condenada por distribución de drogas en 2015. En el 2017 se ordenó su arresto para ser entregada a las autoridades de inmigración para luego ser deportada.