Trump se defiende de graves acusaciones de exabogado Cohen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que su exabogado Michael Cohen "mintió mucho" y dijo cosas "incorrectas" sobre él en su comparecencia ante el Congreso, pero aseguró que dijo la verdad al afirmar que su campaña electoral en 2016 no colaboró con el Gobierno de Rusia.



"Eso es incorrecto", dijo Trump al ser preguntado, durante una conferencia de prensa en Hanói, si es un "racista", "estafador" y un "fraude", como afirmó Cohen en una larga aparición ante un comité de la Cámara Baja.





"Mintió mucho, pero es muy interesante, porque no mintió sobre una cosa. Dijo que no hubo conspiración en el caso del fraude de (la presunta injerencia de) Rusia" en las elecciones de 2016, indicó el mandatario.



Trump, quien dijo haber seguido todo lo que pudo la comparecencia de Cohen -a pesar de que comenzó cuando en Hanói eran las 10 de la noche-, aseguró que se preguntó "por qué no mintió sobre eso también, como hizo sobre todo lo demás".



"Dijo que no hubo conspiración, y eso me impresionó un poco, francamente", reconoció.



El presidente tachó de "vergonzoso" el resto del testimonio de Cohen y lamentó que esa audiencia ante el Congreso se programara "en mitad de esta cumbre tan importante", algo que consideró "terrible" e "increíble".



El exabogado de Trump, quien en mayo ingresará en prisión para cumplir la condena de tres años que recibió en diciembre por su papel durante la campaña electoral de 2016, testificó este miércoles ante ese comité en la única comparecencia pública de las tres que hará esta semana en el Congreso de Estados Unidos.

Cohen afirmó que Trump conocía que uno de sus colaboradores, Roger Stone, estaba en contacto con WikiLeaks para la publicación de miles de correos del Partido Demócrata, que afectaron a la campaña de su rival en los comicios presidenciales de 2016, Hillary Clinton.



También detalló supuestos comentarios racistas que Trump hizo en privado delante de él.



"Un día estábamos conduciendo por un barrio marginal de Chicago y comentó que solo la gente negra podría vivir de esa manera. También me dijo que la gente negra nunca le votaría porque son demasiado estúpidos", rememoró Cohen. EFE