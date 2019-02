Rusia vetará en la ONU propuesta de EEUU para adelantar elecciones en Venezuela

Moscú, Rusia.

Rusia anunció hoy que vetará en la ONU el proyecto de resolución de EEUU sobre Venezuela que propone iniciar un proceso político que llevaría al país latinoamericano a unas elecciones presidenciales.



"Hoy EEUU intenta tomarse la revancha en la plataforma del Consejo de Seguridad. Se presentará a votación un proyecto de resolución sobre Venezuela. Allí no hay nada nuevo. La misma mezcla de demagogia, acusaciones recurrentes y ultimátum", dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores, en rueda de prensa.



Por ello, agregó "Rusia no puede apoyar dicho proyecto".



Por su parte, Rusia presentará una resolución alternativa que, según la agencia Interfax, defiende que deben ser los propios venezolanos los que solucionen la crisis en su país por medio de un proceso político pacífico que se base en el Mecanismo de Montevideo, que apuesta por el diálogo y la negociación y ha sido activado con la intermediación de Uruguay, México y la Comunidad del Caribe (Caricom).



Además, el documento considerará inadmisibles tanto la injerencia externa en Venezuela como las amenazas del uso de la fuerza contra el país.



En cuanto a la ayuda humanitaria, el borrador ruso destaca que cualquier operación debe ser consensuada de antemano con el Gobierno de Nicolás Maduro.



Según la prensa rusa, el ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, mantuvo consultas hoy en Ginebra sobre la resolución rusa con el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Vershinin.



Este asunto será también tratado el viernes por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien se reunirá en Moscú con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.



Esta será la visita de mayor rango a Rusia de un miembro del Gobierno de Nicolás Maduro desde que el jefe del Parlamento opositor de Venezuela, Juan Guaidó, se autoproclamara en enero presidente interino del país.



Lavrov, que se encuentra de viaje en China, denunció ayer los "descarados" intentos de crear "pretextos artificiales" para una intervención militar en Venezuela, entre otras cosas, con la tapadera de una operación humanitaria.

Vea: Rusia y EEUU luchan en la ONU por el control de Venezuela



"No es casual que las autoridades de Brasil, por ejemplo, ya hayan declarado que no van a participar ellos mismos ni prestarán su territorio a los estadounidenses para una agresión contra Venezuela", comentó.



Guaidó negó el martes que Maduro cuente con el "amplio respaldo" del Kremlin en una entrevista con el periódico opositor ruso "Nóvaya Gazeta".



"No ha habido ningún nuevo crédito ni ninguna gran inversión. Simplemente, declaraciones públicas. No veo un amplio respaldo", dijo.



Desde un primer momento, el presidente ruso, Vladímir Putin, apoyó a su colega venezolano ante lo que llamó "injerencia destructiva" de EEUU, y abogó por el diálogo para solucionar la crisis.EFE